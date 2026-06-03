快訊

韓媒點名台灣3大巨人改變全球科技業！讚黃仁勳「半導體業拿破崙」

被丟洗衣機、吹風機酷刑2歲女童遭虐死 曾2度報警發現雙眼瘀青仍未救下

聽新聞
0:00 / 0:00

維持幻象機妥善 空軍與達梭簽5年9億元技援服務

中央社／ 台北3日電

政府電子採購網昨天發布決標公告，國防部空軍司令部「航空器後續技術支援服務」標案由法製幻象戰機製造商達梭（Dassault Aviation）得標，決標金額新台幣9億餘元、為期5年，履約地點是新竹基地所在新竹市。

法製幻象2000-5戰機為空軍目前3型主力戰機之一，隸屬新竹基地的空軍第二戰術戰鬥機聯隊，台灣於1992年向法國採購60架幻象戰機，空軍二聯隊自1997年接收首架幻象戰機，2001年正式換裝成軍。

根據政府電子採購網昨天發布的決標公告，「航空器後續技術支援服務」採限制性招標，洽辦機關為國防部空軍司令部，履約地點為新竹市，標案由法國的達梭得標，決標金額為9億2646萬7146元，履約起迄日期由今年9月13日至2031年9月13日。

空軍前一次為幻象機隊與達梭簽署「技術支援服務」是在2021年，當時的金額為7億9690萬元、為期5年，效期到今年9月13日止。

幻象2000-5戰機全長14.36公尺，翼展9.13公尺，高度5.2公尺，最大空速2.2馬赫，最大航程3335公里，武器掛載量包括雲母中程空對空飛彈、魔法二型短程空對空飛彈和30公厘機砲。

空軍 國防部 新竹

延伸閱讀

空軍T-34教練機失事 2飛官殉職

T-34墜機追因 模擬發動機失效 未聞故障

時序曝光！T-34教練機墜毀2飛官殉職 空軍司令部揭「失事前關鍵21分鐘」

國軍6年摔14機 20官兵殉職

相關新聞

AIT罕見披露拜會美在台軍備商 這家老牌廠商未被納入？

美國在台協會台北辦事處（AIT/T)臉書粉專，日前披露處長谷立言在安合組長金鎮泰陪同下，拜會美重要軍備商在台分公司的訊息。訊息中獨缺計劃售我增程型愛三及國家先進地對空飛彈系統（NASAMS）的老牌軍備商雷神公司。

金門演練軍公民營醫療整合 驗證戰時大量傷患救援機制

國防部軍備副部長鍾樹明上將今天前往金門外島地區，視導「115年軍公民營醫療整合演練」，由金門守備大隊戰車營、陸勤部金門地區支援營、醫療連、三軍總醫院前進外科小組（FRSD）、三軍衛材供應處金門分庫，以及衛福部立金門醫院、金湖鎮衛生所、金門縣消防局等單位共同參演，驗證戰時軍民醫療協同機制與縱深醫療體系運作效能。

T-34教練機墜毀2飛官殉職 家屬今早悲痛招魂

空軍岡山基地昨天發生T-34初級教練機墜毀，造成機上兩名中校飛官過俊男、盧季佑在執行模擬「發動機失效」訓練時不幸殉職，今上午家屬在軍方低調安排下重返失事現場招魂，隨後已於高雄市立殯儀館開設靈堂，檢方則預計於下午1點30分進行解剖複驗，以釐清確切死因。

教練機失事漢翔工會喊國機國造 綠黨團支持國防自主：前提要最好設備

空軍一架T-34教練機昨天失事墜毀，造成2名飛官殉職。漢翔企業工會理事長于正道呼籲政府，盡快啟動下一代初級教練機建案規畫，透過國機國造將國防預算有效投入國內產業。民進黨團書記長范雲今表示，可能範圍內當然支持國防自主，不過國防部未來計畫是要採購或國防自主，前提是要給國軍最好的設備。

總統防護車防彈胎每顆51萬元 五年漲46%

國安局特勤中心負責正副元首安全，國安局今年度編列預算更換2輛安全警備車8顆特殊規格輪胎，每顆費用超過51萬元，引發立委質疑。特勤中心解釋，由於原物料上漲，加上防彈輪胎材質跟其他不一樣，價格是真的無法跟一般輪胎來做對比。

部隊鍋EP272｜命懸一線 繫留式無人機的戰術空間

這一集部隊鍋前進屏東大鵬灣，來看美國軍工大廠Teledyne FLIR所造的全自主收放繫留式無人機。當電池驅動的無人機苦惱航程太短、太容易被電磁干擾時，底下多了一條線的繫留式無人機，能創造出什麼戰術空間？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。