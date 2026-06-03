維持幻象機妥善 空軍與達梭簽5年9億元技援服務

政府電子採購網昨天發布決標公告，國防部空軍司令部「航空器後續技術支援服務」標案由法製幻象戰機製造商達梭（Dassault Aviation）得標，決標金額新台幣9億餘元、為期5年，履約地點是新竹基地所在新竹市。

法製幻象2000-5戰機為空軍目前3型主力戰機之一，隸屬新竹基地的空軍第二戰術戰鬥機聯隊，台灣於1992年向法國採購60架幻象戰機，空軍二聯隊自1997年接收首架幻象戰機，2001年正式換裝成軍。

根據政府電子採購網昨天發布的決標公告，「航空器後續技術支援服務」採限制性招標，洽辦機關為國防部空軍司令部，履約地點為新竹市，標案由法國的達梭得標，決標金額為9億2646萬7146元，履約起迄日期由今年9月13日至2031年9月13日。

空軍前一次為幻象機隊與達梭簽署「技術支援服務」是在2021年，當時的金額為7億9690萬元、為期5年，效期到今年9月13日止。

幻象2000-5戰機全長14.36公尺，翼展9.13公尺，高度5.2公尺，最大空速2.2馬赫，最大航程3335公里，武器掛載量包括雲母中程空對空飛彈、魔法二型短程空對空飛彈和30公厘機砲。