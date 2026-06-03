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教練機失事漢翔工會喊國機國造 綠黨團支持國防自主：前提要最好設備

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民進黨團書記長范雲（右）、副書記長黃捷（左）今出席在黨團輿情記者會。記者劉懿萱／攝影
民進黨團書記長范雲（右）、副書記長黃捷（左）今出席在黨團輿情記者會。記者劉懿萱／攝影

空軍一架T-34教練機昨天失事墜毀，造成2名飛官殉職。漢翔企業工會理事長于正道呼籲政府，盡快啟動下一代初級教練機建案規畫，透過國機國造將國防預算有效投入國內產業。民進黨團書記長范雲今表示，可能範圍內當然支持國防自主，不過國防部未來計畫是要採購或國防自主，前提是要給國軍最好的設備。

民進黨團書記長范雲、副書記長黃捷今舉行輿情回應記者會，被問及國防部今年針對T-34教練機編列超過10億元預算目前還沒審完，國民黨立委馬文君、翁曉玲發文哀悼殉職飛官，遭網友嗆刪預算還要來蹭？

范雲表示，這件事真的要再次表達哀悼，也要對家屬表達慰問之意，非常遺憾發生這樣的事情，大家都感受到軍人在第一線守護國家，他們真的是用生命守護每個人安全。民進黨團認為，要給第一線軍人最好設備，該汰換絕對要汰換；事故原因國防部正調查中，國人希望也期待國防部盡快讓大家知道原因，不管是跟訓練還是設備相關，尤其家屬要一個清楚的交代，這是民進黨團立場，預算部份就不再評論。

媒體追問，若1.25兆國防特別條例預算被挪到今年度預算，是否會排擠原來T-34或其他項目支出？范雲認為，可能範圍內當然支持國防自主，三軍用生命保護國家，要給他們最好的設備，最好的設備是前提，在此前提下，國防部未來計畫採購或國防自主，專業會判斷、支持這個方向。

范雲也提到，1.25兆軍購部分之前政院講過，會循所有可能手段，問題是今年要追加預算，今年總預算到現在還沒審完，也不可能有追加預算，如果要追加預算，要先審完總預算，項目必須在相關法條內才能合法追加。

T-34 范雲 漢翔 國軍 國防特別預算 國防部

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