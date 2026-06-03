總統防護車防彈胎每顆51萬元 五年漲46%

國安局特勤中心負責正副元首安全，國安局今年度編列預算更換2輛安全警備車8顆特殊規格輪胎，每顆費用超過51萬元，引發立委質疑。特勤中心解釋，由於原物料上漲，加上防彈輪胎材質跟其他不一樣，價格是真的無法跟一般輪胎來做對比。

立法院外交國防委員會今天審查國安局115年度公開和機密預算，包括國民黨立委黃建賓、陳永康、徐巧芯和綠委林楚茵、王義川紛紛質疑安全防護警備車的特殊規格輪胎，每顆輪胎的單價達51.65萬元，紛紛提案要求凍結預算。

林楚茵指出，國安局編列了425萬4千元要更換2輛警備車的8顆輪胎，根據特勤中心紀錄，第一輛警備車上一次於110年汰換輪胎的預算為每顆35.3萬元，這次預算每顆51.65萬元，每顆的漲幅達46%；第二輛警備車尚未有更換輪胎紀錄，這次的預算每顆達54.7萬元，這兩輛車胎的單價漲幅明顯不合理。

國安局特勤中心副指揮官林鶴欽解釋，主要是因為今年原物料上漲，石油已經漲到每桶115美元，也會影響到輪胎的價格。他強調，防彈輪胎的價格本來就高，這個都是有經過訪商確認之後，並不是浮報，是原物料真的漲太多。

面對林楚茵質疑，照理說其他單位應該也會出現這麼高的漲幅，林鶴欽解釋，防彈輪胎的材質和其他一般輪胎不一樣，價格是真的沒辦法跟一般的輪胎對比。

林楚茵最後基於安全理由雖然同意預算照列，不過認為國安局應該有清楚說明，否則單顆輪胎的單價漲了將近50%，誰來看都會引發質疑。