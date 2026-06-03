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140億美元軍售等川普 馬文君：說台灣受很大關注是自欺欺人

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
國民黨立委馬文君。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委馬文君。圖／聯合報系資料照片

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）昨日指出，美國對台政策沒有改變，川普政府已在去年通過111億美元的對台軍售，目前有一筆140億美元的對台軍售正在評估中。國民黨立委馬文君今表示，沒看到美國總統川普簽署之前都無法完全確定，過去許多已編列預算的軍購案至今仍未取得發價書，或過去已有許多取得發價書的重要武器至今仍未交付，呼籲政府應積極向美方爭取，盡速讓過去承諾提供的武器裝備到位。

針對140億美元對台軍售案，是否會因中國國家主席習近平訪美而出現變數，馬文君表示，這就是國際現實，在還沒看到川普簽署之前都無法完全確定。台灣當然希望獲得所需要的武器裝備，但在不斷編列預算的同時，更應思考如何積極爭取相關軍備。台灣不能只是忍氣吞聲，過去許多已編列預算的軍購案至今仍未取得發價書，這些問題才是真正影響國家安全及整體戰力的關鍵。

媒體詢問，是否擔心台灣淪為美中博弈的棋子？馬文君說，其實台灣一直都是棋子，雖然各方都強調維持現狀，但無論哪方所提出的「維持現狀」，背後都有各自的解釋與考量。台灣的地緣政治位置牽動大國競爭及各國自身利益，這是無法忽視的現實，如果像鴕鳥一樣，只憑一句話就相信台灣現況不會有任何改變，甚至認為台灣仍受到高度關注而無須擔憂，恐怕只是自欺欺人。

至於美國國務卿盧比歐稱對台軍售不會因北京因素而延宕，只是仍需等待川普做出決定。馬文君表示，台灣當然期待如此，但真正值得關注的是，軍售案是否會受到影響，以及何時才能取得相關武器裝備。過去已有許多取得發價書的重要武器至今仍未交付，包括外界熟知的F-16V戰機、魚雷以及F-16使用的飛彈等，到現在都還沒有來，更遑論還有許多已編列預算、卻連發價書都尚未獲得同意的軍購案，政府應積極向美方爭取，盡速讓過去承諾提供的武器裝備到位。

馬文君 軍售 川普 盧比歐

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