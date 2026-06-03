魯比歐指140億軍售評估中 范雲：盼立院支持1.25兆軍購被刪掉部分

川習會後，美國總統川普稱美國對台軍售是很好的談判籌碼，引發外界憂慮美對台第二波軍購暫緩；美國務卿魯比歐2日強調，美國對台政策沒有因為川普訪問北京而改變。對此，民進黨團書記長范雲說，魯比歐已多次提到對台政策沒有改變，且對台軍購正在審查中，她呼籲立法院支持賴政府提出1.25兆軍購被刪掉的部分。

范雲今在黨團輿情記者會回應，魯比歐不是第一次以國務卿的身分，談到對台政策並沒有改變，且魯比歐也提到對台的軍售都在審查中，呼籲支持賴總統提出1.25兆軍購被刪除部分，立法院應盡快來支持。范雲強調，當美國準備好要跟台灣合作時，但台美合作方案預算卻全數被刪除的話，她想受傷害的不只是就是台灣，還包含對台灣的安全非常重要的盟友。

另外，民進黨智庫新境界文教基金會副董事長邱義仁，近日受訪指外界近來將賴清德政府推動的「全社會防衛韌性」與台獨議題連結，貼上韌性台獨標籤，但他主張這是不同議題，強調賴總統上任後延續前總統蔡英文兩岸路線，核心重點在於維持現狀。

范雲回應，邱義仁在兩岸議題跟國安議題上，非常專業，長期協助國家元首處理國家安全相關議題，分析內容蠻有說服力，而賴總統國安專業團隊是繼承小英總統國安團隊，不管是在主權、在兩岸關係上，就是互不隸屬、台灣人未來就是由2300萬人決定，四個堅持、四大支持，完全沒有改變。

范雲說，四個堅持是蔡英文在就職時提出的，堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國跟中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣的前途必須由全體台灣人決定，相信大多數的台灣人民都會支持。