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魯比歐：美對台政策未因川習會改變 140億軍售美元評估中

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國國務卿魯比歐。記者陳熙文／攝影
美國國務卿魯比歐。記者陳熙文／攝影

美國國務卿魯比歐2日強調說，美國對台政策沒有因為川普訪問北京而改變，並指出，川普政府已在去年通過111億美元的對台軍售

美國總統川普日前訪問中國，並與中國國家主席習近平會面，魯比歐2日出席聯邦參議院外交委員會聽證會，被問及川普在北京行之後稱美國對台軍售是很好的談判籌碼，魯比歐強調說，美國對台政策沒有改變；魯比歐指出，中方希望看到美國改變對台的措辭，但美國沒有因此做出改變。

魯比歐並指出，川普政府去年通過111億美元的對台軍售，是單次最大規模的對台軍售，並表示，這筆軍售額度超過拜登政府4年總額；魯比歐也點出，歐巴馬政府有6年的時間都沒有提供對台軍售。

魯比歐指出，目前有一筆140億美元的對台軍售正在評估中，並表示，川普政府去年已經通過一筆軍售，若說川普政府沒有提供軍售給台灣是不公平的；魯比歐並表示，去年的對台軍售的規模之大、之引人注意，引發中國激烈的反應，甚至為此做出侵犯的行為（incursion）。

魯比歐說，最重要的是，美國希望維持現狀，這是美國的政策；魯比歐說，美國對台政策沒有改變，也沒有在這次北京行中改變。

川習會 魯比歐 軍售

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