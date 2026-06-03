前瞻翻版 442億無人機計畫「政院僅1頁」

行政院制定一一四至一一九年「無人載具產業發展統籌型計畫」，匡列超過四百億元預算，行政院竟只有一頁內容。民眾黨立法院黨團昨天揭露，經濟部無人機計畫內容粗糙不堪，各部會針對預算用途也無法回答，政府先匡預算、再生計畫，恐成「前瞻計畫翻版」。

經濟部駁斥，「無人載具產業發展統籌型計畫」計畫書多達一四一頁，若有詳閱資料，就不會批評一頁四百億元；無論前瞻或其他政府計畫，皆經既定程序和法規編列預算，囿於預算書篇幅有限，無法列出所有計畫資訊。立法院民眾黨團十三天內向經濟部索資十二次，實在無法隔天就交報告，皆有向立委辦公室報告原因。

民眾黨立委洪毓祥指出，該計畫是經濟部主責發展採購的商規無人載具，攸關四四二億元的重大計畫，在行政院竟只有一頁內容，完整核定計畫書不公開，民眾黨團要求提供，經濟部卻百般推諉；計畫宣稱「創造內需」，買家卻都是中華民國政府，預算編列邏輯不合理，各部會甚至連預算如何運用都答不出來。

洪毓祥質疑，經濟部用國庫增資補貼台電、中油、台水等國營企業上億元購買無人機，但國營企業原已編列一般年度預算買清洗電塔、檢測功能的無人機；農業部水保署同一個預算科目拆成兩筆，崩塌減災編三百萬元，無人載具又編一八○萬元，重複編列創造需求。此外，各部會並不清楚如何執行預算，以農業部為例，黨團發函農業部詢問預算用途，農業部卻答不出來。

洪毓祥再指出，教育部國教署編列近八億元購買近萬架無人機，其中國中小編列一點四五億元要購買兩千架足球無人機，平均每台七萬二五○○元；經查證，美國ＦＩＤＡ目前使用的廿級足球無人機，換算台幣僅一萬一千元，教育部編列預算竟高達一般市價的六點六倍。

洪毓祥說，教育部在高中端購買足球無人機、群控無人機、空拍無人機三種無人機共七○一○架，奢編六億二三二○萬元，在黨團詢問三種無人機採購數量後，教育部竟回應「待預算核下來再看各校來申請」，十分誇張。