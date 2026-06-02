強化美台國防產業合作 美商盼增民眾台經濟受惠認知

針對如何說服台灣各界支持台美國防工業合作，前美國在台協會安全合作組組長葛沛迪（Brady Crosier）日前表示，需注重溝通策略，讓民眾理解美台國防工業合作，將能提供工作機會以及台灣經濟受惠。

美國在台協會（AIT）日前舉辦美國國防廠商「產業日」活動，數家美國國防廠商於AIT內湖總部對媒體分享與台灣廠商的合作前景與潛力。

安杜里爾（Anduril）台灣負責人張良治（Alexander Chang）表示，安杜里爾期盼持續增進與台灣的產業合作，對於美國總統川普所提倡的「美國製造」政策，安杜里爾遵循並積極配合，但與台灣的合作並不受其影響。

張良治分享，經過實地訪查，台灣在光學、小型發動機、晶片、精密機械等都是強項，因此已在台灣招聘專業供應鏈經理，為公司各類產品尋找適當的供應商，但最終選用的標準，需評估交期等綜合因素，目前未設置一定的在台自製比率。

張良治提到，安杜里爾創辦人拉奇（Palmer Luckey）過去創立虛擬實境裝置公司Oculus VR，即深知台灣HTC在VR領域的能力，並對於台灣整體製造能量深有體會，這也表示安杜里爾對於台灣製造能力的肯定。

至於在台灣面對的挑戰，張良治分享，無人系統發展快速，需要不停的發展及除錯，因此美國透過政府主導加速發展，要求廠商開放整合介面控制文件（ICD），提升整合速度，並採用多種籌獲途徑，加速整體國防創新，但台灣現較受採購彈性和迭代發展文化不足等限制，整體仍有需加強溝通之處。

針對與台灣國防產業的合作，多莫戰術通訊公司（Domotactical Communications, DTC）印太地區業務發展部副總裁葛沛迪表示，公司力拚在地化發展，也請美國在台協會及中科院推薦合適的台灣廠商，已拜訪5家台灣廠商提出合作需求，目標是2027年春季實現無線電在台生產，他也強調公司所生產無線電的晶片，幾乎都來自台灣。

由於軍購特別預算未納入台美國防合作項目，媒體關切該如何說服台灣各界支持台美國防產業合作。

曾擔任美國在台協會安全合作組組長的葛沛迪表示，需注重溝通策略，首先是透過傳達國防工業合作，將能提供更多台灣民眾職缺，且公司收益也能收穫，連帶台灣經濟也會更好；其次是傳遞政府先投資本土無人載具廠商，使廠商能力進步後也將能對外出口無人系統，也是使台灣經濟受惠。