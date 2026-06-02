美商AIT「產業日」籲台灣廠商多投入國防產業 落實全社會防衛韌性

針對台美國防產業合作，美國國防廠商日前在美國在台協會所主辦的「產業日」分享，當越多廠商投入國防產業，力量就會出來，也能真正落實全社會防衛韌性，另提到台灣廠商是世界上最好的供應商。

美國在台協會（AIT）日前舉辦美國國防廠商「產業日」活動，數家美國國防廠商於AIT內湖總部對媒體分享與台灣廠商的合作前景與潛力。

Shield AI共同創辦人暨總裁曾國光（Brandon Tseng）表示，2年前Shield AI產品，零組件由台灣製造的占比不到1%，目前為16%，預期2年後將能達到25%，他形容台灣廠商是全球最好的供應商（bestsupplier in the world）。

曾國光指出，Shield AI目前在台灣優先挑選前十大的無人載具廠商優先合作，6月也將協助台灣廠商所研發的無人載具進行測試，目前Shield AI也協助台灣主權AI發展，並且和無人載具廠商雷虎科技、中光電合作發展。

針對軍售（FMS）和商售（DCS）哪一個才是對台灣最佳途徑，曾國光表示，Shield AI會依據客戶的需求，他強調台灣已經許久沒有採取商售的方式籌獲軍備，但台灣的軍政領袖已意識要有商售的管道可以獲取軍備，並且應該善用這種途徑，盡早籌獲軍備。

美國雷達廠商IMSAR全球商務資深總監、也是退役美國海軍少將Philip Yu指出，台灣周邊海域覺知（Maritime domain awareness, MDA）是台灣防衛重中之重，而IMSAR和安捷航空的合作，是將IMSAR的合成孔徑雷達裝載於安捷航空的飛機，雙方的合作從概念到飛機起飛僅耗費12個月，可以提供政府部門全天候海洋情監偵的服務，讓軍方的防衛壓力減輕。

Yu表示，如同IMSAR和安捷航空的合作，美台國防產業合作不僅僅是在「製造」層面，提供「服務」也是合作另一種模式，當有越多廠商投入國防產業時，力量才會展現，也才能達到全社會防衛韌性。

針對防止共諜滲透，Yu說，以IMSAR和安捷航空的合作為例，目前已聘請4名來自國軍P-3C反潛機和E-2T預警機的退役雷達工程師加入團隊，美國的理念是當提供越多機會給退伍軍人，為退伍軍人創造職涯與就業機會，將能降低因財務問題被利誘、收買的風險。