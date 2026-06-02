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民眾黨批無人機計畫1頁索金400億 經濟部反擊「13天遭索資12次」

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部表示，「無人戴具產業發展統籌型計畫」頁數141頁，絕無1頁報告400億元情形，指民眾黨13個工作天索資12次，實在無法隔天就提供資料。圖／本報資料照片
經濟部表示，「無人戴具產業發展統籌型計畫」頁數141頁，絕無1頁報告400億元情形，指民眾黨13個工作天索資12次，實在無法隔天就提供資料。圖／本報資料照片

民眾黨2日上午召開記者會砲轟「無人戴具產業發展統籌型計畫」，行政院只有1頁內容，但預算匡列442億元，完整計畫書竟不公開，且在索資時也遭經濟部百般推諉。經濟部下午展開反擊，表示「無人載具產業發展統籌型計畫」計畫書多達141頁，若有詳閱資料，就不會批評1頁400億元，同時，洪毓祥13天內向經濟部索資12次，實在無法隔天就交報告。

經濟部針對民眾黨籍立委洪毓祥及陳清龍的記者會內容，提出4項澄清。經濟部自5月14日收到民眾黨團索取「無人載具產業發展統籌型計畫」後，已於5月21日提供長達141頁的計畫書，委員若有詳閱資料，應可了解經濟部撰寫推動計畫十分嚴謹，絕無「一頁四百億」之可能。

無論是前瞻基礎建設計畫或是記者會上提及的諸多政府計畫，皆經政府既定程序、且接受各單位審查，計畫核定後各相關部會依照預算法編列預算、按政府採購法等相關規定進行採購程序，無違法編列預算或浮報採購之可能。囿於預算書篇幅有限，無法將所有計畫資訊全數列出，若有委員有索資，相信經濟部及各部會都將在法律許可範圍內提供委員問政參考。

經濟部國營事業（油、糖、水、電）擔負維持政府基礎建設運轉的重要任務，地點分散、幅員廣大，橫跨深山、低窪及水庫，若有無人機可協助巡檢，將會可相當程度減少國營事業同仁的工作壓力；而國營事業部分工作環境是高溫、高壓或具有粉塵，若可將無人機納入國營事業的設備，可減少同仁執勤的危險性。

經濟部更表示，自5月14日至6月1日共計13個工作日，民眾黨黨團及洪毓祥委員索資達12次，其中需彙整資料橫跨經濟部6個所屬單位及3個國營事業，經濟部同仁戮力從公、努力符合委員期許，然而部分資料需要處理時間、無法於委員辦公室指定的隔天繳交，也都有向委員辦公室報告、告知原因，並於完成後第一時間提供。

民眾黨 無人機 洪毓祥 經濟部 陳清龍

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