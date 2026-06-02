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「野戰資訊通信系統」首曝光 新銳戰區通訊系統用30年老悍馬搭載

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍今年2月甫接裝的陸區第三代（3rd IMSE ）「野戰資訊通信系統」。新銳通訊裝備裝載在30歲高齡的悍馬車上。圖／讀者hojiyi提供
陸軍今年2月甫接裝的陸區第三代（3rd IMSE ）「野戰資訊通信系統」。新銳通訊裝備裝載在30歲高齡的悍馬車上。圖／讀者hojiyi提供

陸軍司令部日前舉行80週年部慶，首度展示今年2月甫接裝的陸區第三代（3rd IMSE ）「野戰資訊通信系統」。新銳通訊裝備以30歲高齡的悍馬車裝載。

公開情報指出，美國於2020年售台新型野戰資訊通信系統（FICS），全案預算78億1787萬元。通資系統採軍購方式籌獲，資安監控系統及保密器委由中科院承製，系統車輛沿用翻修過的悍馬車。

陸區三代除配置在S-788三型輕型多用途車廂的154個通信節點外，還包括24個通信中繼系統、8個網絡管理系統，以及相關後勤支援零件、技術手冊、人員服務等。野戰資訊通信系統核心架構已有網路功能，能擴大無線傳輸頻寬，整合語音、數據、圖像及視訊，以單一網路架構支援多重服務，同步傳遞，達成全數位化指管作業。

陸軍司令部曾表示，悍馬車均由汽基廠完成車輛全面翻修，出廠前完成各項檢驗，均能符合野戰機動性及通資設備整合的標準，納入國軍維保體系，可遂行戰備任務。陸軍野戰資訊通信系統預計2027年第1完成接裝。

陸軍司令部日前舉行80週年部慶，首度展示今年2月甫接裝的陸區第三代（3rd IMSE ）「野戰資訊通信系統」。圖／讀者hojiyi提供
陸軍司令部日前舉行80週年部慶，首度展示今年2月甫接裝的陸區第三代（3rd IMSE ）「野戰資訊通信系統」。圖／讀者hojiyi提供

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