快訊

T-34教練機墜毀2飛官殉職 盧季佑、過俊男遺體送殯儀館待相驗

中職／兄弟精神上位！彭政閔、周思齊接管球隊 一軍教練團0異動

國內爆麻疹群聚！北部20多歲男遭同住者傳染 緊急匡列491人

聽新聞
0:00 / 0:00

日菲經濟海域畫界談判 許宇甄喊話賴政府：損及中華民國權益就不認

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供
國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供

日本與菲律賓擬就兩國專屬經濟海域重疊區域進行協商與談判，涉及台灣東部外海與我國依法主張的經濟海域權益。國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄對此表示，日、菲兩國在中華民國家門口畫設海洋勢力範圍，外交部沒有第一時間表達嚴正抗議，還在新聞稿中「對此予以肯定」，竟鼓掌叫好，這是主權自我矮化，把台灣漁民推到談判桌外。

許宇甄表示，專屬經濟區與大陸礁層畫界，攸關國家主權、海洋資源與漁民生計。日菲若在台灣東部外海劃出彼此認定的界線，未來台灣漁船是否會被驅離、登檢、罰款，甚至扣押？台灣漁民長年捕撈黑鮪魚、旗魚、鯊魚的重要漁場，是否會因政府沉默而被迫讓出？這些不是外交部幾句「和平對話」、「遵循國際法」就能帶過的問題，而是漁民每天出海時，真真切切要面對的生死與飯碗。

許宇甄表示，日菲將台灣排除在外，政府不敢要求參與、不敢表明不承認，卻像「路人甲」般站在旁邊稱讚別人談得很好。難道中華民國的國土，是別人談判桌上的空白支票？難道台灣漁民的作業海域，要等日本、菲律賓談完之後，再看人家願不願意分一杯羹？這種外交態度，對國家是羞辱，對漁民更是背叛。

許宇甄表示，基層漁民最擔心的不是國際法名詞，而是明天出海會不會被趕、會不會被抓、會不會回不了家。2012年「釣魚台（日方稱沖之鳥礁）事件」，日本扣押我國「東聖吉16號」漁船並強索保證金，但蔡英文政府上任後，為了維繫所謂台日友好，宣布改用「外交談判」解決，並撤回正在釣魚台海域護漁的海巡艦艇。這樣的政治退讓，讓漁民清楚感受到─國家說得再好聽，真正風浪來時，最先被犧牲的，往往還是討海人。

許宇甄表示，如今賴清德政府執政，軟弱態度一脈相承。台灣東部海域現在正值黑鮪魚產季，這片海域是台東、屏東、宜蘭、花蓮漁民世世代代賴以維生的傳統漁場。當年「廣大興28號」遭菲律賓公務船機關槍掃射、無辜漁民慘死的血淚教訓，不是歷史課本上的事件，而是漁民家庭一輩子的傷口。政府若繼續沉默、退讓，就是讓漁民再次感覺：國家在岸上高喊主權，漁民卻在海上孤單承擔風險。

許宇甄質疑，賴清德總統平時最喜歡強調主權，試問台灣和漁民在自家門口海域的權益，真的要這樣雙手奉送嗎？外交部應立即召見日本、菲律賓駐台代表，提出最嚴厲抗議，並明確宣布凡是排除、損及我國權益的畫界協議，我方一律不予承認、不受拘束。海巡署更應拿出鐵腕，做到「漁民在哪裡，海巡艦艇就必須在哪裡」。

許宇甄表示，政府不能一邊把「守護主權」掛在嘴邊，一邊把漁民留在海上自生自滅。中華民國的國土不能任人畫線，台灣漁民不能再次成為外交軟弱下的犧牲品。國民黨團要求賴政府拿出具體護漁行動，捍衛中華民國主權與漁民權益，絕不容許「廣大興28號」的血淚教訓，在台灣海域重演。

許宇甄 中華民國 菲律賓

延伸閱讀

日菲海域畫界談判政府噤聲 國民黨團批喪權辱國促開國安會議

日菲畫界談判恐影響台灣 外交部：洽日菲了解詳情中

涉我海權卻被排除在外…學者：日菲協議 政府別當路人甲

藍委質疑政府：有無掌握日菲談判內容？

相關新聞

「野戰資訊通信系統」首曝光 新銳戰區通訊系統用30年老悍馬搭載

陸軍司令部日前舉行80週年部慶，首度展示今年2月甫接裝的陸區第三代（3rd IMSE ）「野戰資訊通信系統」。新銳通訊裝備以30歲高齡的悍馬車裝載。

日菲經濟海域畫界談判 許宇甄喊話賴政府：損及中華民國權益就不認

日本與菲律賓擬就兩國專屬經濟海域重疊區域進行協商與談判，涉及台灣東部外海與我國依法主張的經濟海域權益。國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄對此表示，日、菲兩國在中華民國家門口畫設海洋勢力範圍，外交部沒有第一時間表達嚴正抗議，還在新聞稿中「對此予以肯定」，竟鼓掌叫好，這是主權自我矮化，把台灣漁民推到談判桌外。

捍衛東部海域權益 黃建賓：政府不能缺席日菲談判 放任他國侵犯主權

日本與菲律賓擬就兩國專屬經濟海域重疊區域進行協商與談判，然而與該海域緊密相連、同樣擁有權益主張的中華民國政府卻無法參與相關討論。國民黨立委黃建賓今表示，台灣東部海域攸關台東漁民的生計，更涉及海底礦產資源開發、國際海底電纜佈署及國家海洋安全，政府絕不能在攸關國家利益的重要議題上缺席。

日菲協議劃界恐瓜分東部經濟海域 吳宗憲籲政府參與談判、捍衛漁權

針對日本與菲律賓近日將依照「聯合國海洋法公約」，啟動專屬經濟區（EEZ）及大陸棚邊界劃界談判，宜蘭縣長參選人吳宗憲今天表達嚴正抗議，該海域與我國主張的海洋權益範圍高度重疊，不容他國私自分割，呼籲政府應該與日菲共同談判，維護海權與漁民權益。

第四作戰區恆春半島演習 雷霆2000等武器火力交織場面驚人

國軍第四作戰區今天於恆春半島實施「115年重砲暨新式武器換裝驗證射擊」，打破以往單一陣地模式，採取「異地、分區、同時」齊發的實戰化想定，以震撼萬分的砲火交織，「雷霆2000」也首度大規模移師西海岸滿豐陣地。

日菲畫界談判恐影響台灣 外交部：洽日菲了解詳情中

日本與菲律賓28日峰會後宣布啟動專屬經濟區（EEZ）及大陸礁層海洋邊界談判，恐觸及我國海域。外交部發言人蕭光偉今天在例行記者會表示，我國政府已責成駐外館處洽請駐在國政府提供詳情，並請日菲在談判過程中務必考量到與我國專屬經濟海域高度重疊的事實，不應損及台灣的利益，或在損及台灣利益時我與方協商。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。