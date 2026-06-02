日菲經濟海域畫界談判 許宇甄喊話賴政府：損及中華民國權益就不認

日本與菲律賓擬就兩國專屬經濟海域重疊區域進行協商與談判，涉及台灣東部外海與我國依法主張的經濟海域權益。國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄對此表示，日、菲兩國在中華民國家門口畫設海洋勢力範圍，外交部沒有第一時間表達嚴正抗議，還在新聞稿中「對此予以肯定」，竟鼓掌叫好，這是主權自我矮化，把台灣漁民推到談判桌外。

許宇甄表示，專屬經濟區與大陸礁層畫界，攸關國家主權、海洋資源與漁民生計。日菲若在台灣東部外海劃出彼此認定的界線，未來台灣漁船是否會被驅離、登檢、罰款，甚至扣押？台灣漁民長年捕撈黑鮪魚、旗魚、鯊魚的重要漁場，是否會因政府沉默而被迫讓出？這些不是外交部幾句「和平對話」、「遵循國際法」就能帶過的問題，而是漁民每天出海時，真真切切要面對的生死與飯碗。

許宇甄表示，日菲將台灣排除在外，政府不敢要求參與、不敢表明不承認，卻像「路人甲」般站在旁邊稱讚別人談得很好。難道中華民國的國土，是別人談判桌上的空白支票？難道台灣漁民的作業海域，要等日本、菲律賓談完之後，再看人家願不願意分一杯羹？這種外交態度，對國家是羞辱，對漁民更是背叛。

許宇甄表示，基層漁民最擔心的不是國際法名詞，而是明天出海會不會被趕、會不會被抓、會不會回不了家。2012年「釣魚台（日方稱沖之鳥礁）事件」，日本扣押我國「東聖吉16號」漁船並強索保證金，但蔡英文政府上任後，為了維繫所謂台日友好，宣布改用「外交談判」解決，並撤回正在釣魚台海域護漁的海巡艦艇。這樣的政治退讓，讓漁民清楚感受到─國家說得再好聽，真正風浪來時，最先被犧牲的，往往還是討海人。

許宇甄表示，如今賴清德政府執政，軟弱態度一脈相承。台灣東部海域現在正值黑鮪魚產季，這片海域是台東、屏東、宜蘭、花蓮漁民世世代代賴以維生的傳統漁場。當年「廣大興28號」遭菲律賓公務船機關槍掃射、無辜漁民慘死的血淚教訓，不是歷史課本上的事件，而是漁民家庭一輩子的傷口。政府若繼續沉默、退讓，就是讓漁民再次感覺：國家在岸上高喊主權，漁民卻在海上孤單承擔風險。

許宇甄質疑，賴清德總統平時最喜歡強調主權，試問台灣和漁民在自家門口海域的權益，真的要這樣雙手奉送嗎？外交部應立即召見日本、菲律賓駐台代表，提出最嚴厲抗議，並明確宣布凡是排除、損及我國權益的畫界協議，我方一律不予承認、不受拘束。海巡署更應拿出鐵腕，做到「漁民在哪裡，海巡艦艇就必須在哪裡」。

許宇甄表示，政府不能一邊把「守護主權」掛在嘴邊，一邊把漁民留在海上自生自滅。中華民國的國土不能任人畫線，台灣漁民不能再次成為外交軟弱下的犧牲品。國民黨團要求賴政府拿出具體護漁行動，捍衛中華民國主權與漁民權益，絕不容許「廣大興28號」的血淚教訓，在台灣海域重演。