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捍衛東部海域權益 黃建賓：政府不能缺席日菲談判 放任他國侵犯主權

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委黃建賓。圖／黃建賓辦公室提供
國民黨立委黃建賓。圖／黃建賓辦公室提供

日本與菲律賓擬就兩國專屬經濟海域重疊區域進行協商與談判，然而與該海域緊密相連、同樣擁有權益主張的中華民國政府卻無法參與相關討論。國民黨立委黃建賓今表示，台灣東部海域攸關台東漁民的生計，更涉及海底礦產資源開發、國際海底電纜佈署及國家海洋安全，政府絕不能在攸關國家利益的重要議題上缺席。

黃建賓指出，台灣東部海域與日本及菲律賓之間存在專屬經濟海域重疊問題，未來若日菲雙方逕自完成劃界或相關協議，而我國無法表達立場與主張，恐將對我國漁民長期作業權益造成衝擊。尤其台東許多遠洋及近海漁船長期於相關海域作業，若未來受到新的海域管理規範限制，恐面臨作業空間遭壓縮、漁獲量減少，甚至無法進入傳統漁場捕魚的風險。

黃建賓表示，東部海域不只是漁業資源的重要場域，更蘊含豐富的海底天然資源與戰略價值。包括海底礦產、能源開發潛力，以及攸關台灣與國際連結的海底通訊電纜佈設，都涉及國家未來發展與安全利益。政府若未及早介入、積極主張權益，未來恐讓國家利益遭受重大損失。

此外，黃建賓也對外界傳出中國大陸可能藉由相關海域爭議，派遣海警船或公務船擴大巡航範圍表達高度憂慮。他強調，中華民國專屬經濟海域的主權與管轄權不容任何人藉機挑戰或干涉，政府必須展現明確立場，絕不能讓外界誤認為可以在中華民國的主權行使範圍中予取予求。

黃建賓呼籲，海巡署、國防部及相關海洋事務主管機關應強化東部海域巡護能量，積極執行護漁任務，保障我國漁民合法作業權利，同時向國際社會展現中華民國對自身專屬經濟海域擁有實際管轄與管理能力。

黃建賓進一步表示，面對日菲兩國正在進行的海域協商，中華民國政府不能繼續被動等待，更不能在涉及國家利益的重要議題上缺席。他要求外交部、海洋委員會及相關部會，應透過各種正式或非正式管道，積極與日本及菲律賓展開對話與協商，共同討論台灣東部重疊經濟海域的劃界與管理問題。

黃建賓強調，無論是漁民捕魚權益、海底礦產開發權、海底電纜佈署權，或是海洋資源利用與海域安全，中華民國政府都必須站在第一線捍衛國家利益。他將持續在立法院監督相關部會，要求政府拿出具體作為，守護台東漁民權益，確保東部海域主權與國家資源不受侵害。

黃建賓 菲律賓 漁民

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