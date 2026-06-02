日菲協議劃界恐瓜分東部經濟海域 吳宗憲籲政府參與談判、捍衛漁權

針對日本與菲律賓近日將依照「聯合國海洋法公約」，啟動專屬經濟區（EEZ）及大陸棚邊界劃界談判，宜蘭縣長參選人吳宗憲今天表達嚴正抗議，該海域與我國主張的海洋權益範圍高度重疊，不容他國私自分割，呼籲政府應該與日菲共同談判，維護海權與漁民權益。

依聯合國海洋法公約（UNCLOS），專屬經濟海域是由海岸基線向外推200浬，國家持有這個範圍內的漁貨、石油與礦產等天然資源，如果未來按照日菲主張線劃界，牽動東部漁場，台灣東側的專屬經濟區將遭到瓜分。

吳宗憲強調，宜蘭是台灣重要漁業縣市，東部海域更是黑潮暖流交會區，孕育黑鮪魚、旗魚等高經濟魚種，是許多遠洋與近海漁民的重要生計來源。一旦日菲完成劃界並據以執法，漁民出海將面臨隨時被日本海上保安廳或菲律賓海巡署登檢、扣押、甚至重罰的巨大風險。

吳宗憲質疑，如此重大的談判，我國卻被排除在討論之外，政府至今也沒有具體因應方案，「難道要讓漁民人為刀俎，我為魚肉？」他強調，絕不能讓宜蘭漁民在攸關生計的重要議題上被排除在外。

吳宗憲表示，反對外部執力介入，海洋權益應由政府依法維護與捍衛，反對中國大陸藉機派船艦來巡航干涉中華民國的經濟海域主權，他要求海巡署、外交部及相關部會積極出面「護漁」，展現經濟海域為中華民國主權所有。

這次日菲談判除了攸關漁業資源，也包括「大陸棚」界定，這會關係到海洋科學研究、海底礦產資源探勘、能源開發及海底通訊電纜等國家重要利益。

吳宗憲指出，雖然台灣與日本、菲律賓長期維持友好關係，但國家利益優先，友好不代表可以忽視自身權益，「日菲無權私自分割中華民國的經濟海域」，此乃涉及國家海權的重要議題，政府必須與日本、菲律賓共同談判，捍衛漁民及海底礦產天然資源、海底纜線佈署的權利，「宜蘭漁民不能被犧牲」。