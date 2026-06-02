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無人機發展計畫浮編 白委要求公開資料

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民眾黨立委洪毓祥2日指出，經濟部442億的「無人載具產業發展統籌型計畫」有預算浮編、計畫書未公開等亂象。（民眾黨團提供）
民眾黨立委洪毓祥2日指出，經濟部442億的「無人載具產業發展統籌型計畫」有預算浮編、計畫書未公開等亂象。（民眾黨團提供）

無人機發展計畫重複與浮列預算，應公開計畫書給外界檢驗！」白委洪毓祥2日召開記者會質疑，該計畫有編列邏輯不合理、有預算無計畫、重複編列與浮編破6倍的亂象，但主責的經濟部之前卻一再拒絕索資，甚至放消息給外界盼抹紅民眾黨。黨團要求相關資料應儘速公開，部會不得再以「機密」或「個資」為由拒絕索資。

同樣預算拆成兩筆

民眾黨立委洪毓祥表示，經濟部主責的「無人載具產業發展統籌型計畫」共有442億預算，從114年編到119年，但首先，預算編列邏輯根本不合理，例如一般產業前端應著重在研發，之後才是擴大應用，研發的比例會下降，此計畫卻完全相反，115到117年越編越高，剛好115年、117年又是選舉年，難免讓外界多有遐想。

「各部會雖分到預算，卻沒有執行計畫！」洪毓祥指出，台電、中油與台水等國營企業本來就已經編列年度預算，購買清洗電塔、檢測功能的無人機，但卻獲得政府「增資」購買無人機；農業部水保署則是同一個預算科目拆成兩筆，崩塌減災編300萬，無人載具又編180萬。他們因此問農業部預算用途，部會竟然都說不知道，實在非常荒謬。

採購比市價高6.6倍

洪毓祥指出，教育部國教署編列近8億購買近萬架無人機，其中國中小編列1億4500萬，要購買2千架足球無人機，平均一台「72500」塊，但經查證美國使用的同級無人機，換算台幣僅「11000」元，採購預算竟比市價高6.6倍，且黨團詢問無人機採購之數量，教育部竟回應：「我們也不知道，反正到時候預算核下來，就看各個學校申請的狀況，」非常離譜。

民眾黨團總召陳清龍也不滿指出，此計畫的計畫書並未上網，需透過立委索資，但經濟部面對索資卻「能拖就拖、能混就混，不想給就不給」，還放消息給媒體，要抹紅民眾黨。他強調，台灣本來就有《國家機密保護法》及《個資法》可依循，但現在卻動輒以「機密」或「個資」為由，拒絕立委索資，因此政府應將此計畫公開，讓各界檢驗。

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