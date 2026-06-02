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空軍初教機墜機2飛官殉職 黃國昌：非常難過 請查明墜落原因

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
空軍官校T-34教練機墜毀兩飛官殉職，軍方正在現場進行調查。記者劉學聖／攝影
空軍官校T-34教練機墜毀兩飛官殉職，軍方正在現場進行調查。記者劉學聖／攝影

空軍飛行訓練指揮部岡山基地發生T-34型初級教練機事故，造成盧姓中校及過姓中校2名飛行員殉職。民眾黨主席黃國昌稍早表示，請軍方一定要照顧好飛官家屬，並查明墜落原因。

空軍司令部今日表示，岡山基地一架T-34型教練機（機號3414）由盧姓中校及過姓中校駕駛，執行科目訓練時，於上午8時08分在跑道北頭發生事故，造成兩位飛行員不幸殉職，空軍已成立專案小組調查事故原因。

對此，黃國昌表示，非常的難過，今早兩名飛官在執行訓練任務時，飛機墜落，兩人不幸殉職。請軍方一定要照顧好飛官家屬，並查明墜落原因。願逝者安息，家屬節哀。

民眾黨立法院黨團副總召王安祥也表示，對於兩位飛行員的殉職深感悲痛與不捨，在此向家屬表達哀悼。每一位飛行員的背後，都是一個家庭的依靠，更是國家珍貴的人才，這樣的憾事也不應被視為例行事故而輕輕帶過。

王安祥指出，辦公室已致電空軍相關聯絡窗口了解狀況，後續也將持續追蹤調查進度。面對此次重大事故，國防部與空軍司令部盡速釐清肇因外，更應全面檢討訓練、維保及安全管理機制，避免憾事再次發生，也給殉職官兵家屬及國人一個負責任的交代。

黃國昌 空軍 岡山

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