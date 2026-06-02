日菲談判劃定海洋邊界 外交部籲與台協商避免權益受損

日本與菲律賓日前宣布，將在遵循國際法及《聯合國海洋法公約》原則下，啟動專屬經濟區（EEZ）及大陸礁層海洋邊界談判。由於外界關注相關海域可能涉及台灣東部海域權益，外交部2日表示，已責成駐日及駐菲代表處洽請駐在國政府說明「海域劃界」詳情，並籲請日菲兩國在談判過程中考量台灣專屬經濟海域權益，不應排除或損及台灣權利與利益。

外交部發言人蕭光偉在例行記者會表示，日本及菲律賓目前尚未公布劃界範圍，外交部已要求相關駐外館處向駐在國政府了解相關內容。

蕭光偉指出，台灣領土主權及依國際法享有的主權權利不容質疑。外交部已注意到日本內閣官房長官表示，日菲協議對第三國不具拘束力，顯示日菲雙方無意影響台灣東部海域相關權益。

不過，蕭光偉強調，考量日菲談判劃界海域與台灣專屬經濟海域高度重疊，台灣將請日菲兩國在談判過程中考量此一事實，不應排除或損及台灣權利與利益，並與台灣進行協商。

外交部表示，肯定以和平對話及遵循國際法方式處理海事問題，並期待台灣、日本及菲律賓共同為區域和平穩定及海洋生態維護作出貢獻。

蕭光偉並指出，台灣與日本簽有「台日漁業協定」，與菲律賓簽有「台菲漁業執法協定」，未來將持續在既有協定基礎上，就海事議題進行協商，以保障我國漁民權益。

此外，外交部也注意到中國藉此事件在台灣東部海域展示武力。蕭光偉表示，台灣不接受中方藉本案訴諸「一中原則」，並企圖透過軍力投射及主張管轄權方式，將台灣東部海域內水化。