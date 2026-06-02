第四作戰區恆春半島演習 雷霆2000等武器火力交織場面驚人

國軍第四作戰區今天於恆春半島實施「115年重砲暨新式武器換裝驗證射擊」，打破以往單一陣地模式，採取「異地、分區、同時」齊發的實戰化想定，以震撼萬分的砲火交織，「雷霆2000」也首度大規模移師西海岸滿豐陣地。

陸軍聯兵333旅、564旅及43砲指部、步訓部、99旅等單位，在屏東枋山、楓港北及滿豐等訓場，進行包括雷霆2000、M110A2自走砲、155公厘榴彈砲、M41A7 ITAS 與M220A2 拖式飛彈發射系統、60、81及120迫砲等多項武器裝備演練。

這次演習屏東滿豐陣地時隔4年再次啟動，由指標性多管火箭「雷霆2000」帶頭，MK30共81發、MK15則有180發，火箭彈伴隨震耳欲聾的轟鳴與猛烈尾焰破空而出，帶著橘紅色火光，將目標海域炸出一道道密集水柱。

楓港北陣地則部署建制重型火砲，包括 M110A2 自走砲猛轟 24 發、155 公厘榴彈砲狂飆 54 發。砲班官兵在隆隆砲聲中展現高超協同默契，發射口令後，火砲與硝煙瀰漫，精準落彈展現強大制海與阻絕火力。

加祿堂陣地包括車載120迫砲、81、60迫砲接續開砲，在外海炸出水花，隨後焦點拖式飛彈，由無線的拖式2B開場， 4枚飛彈精準中靶。接著有線拖式2A登場射擊，由步訓部、333旅、564旅及99旅批次上線進行射擊，火光震撼海岸。

國軍第四作戰區今天於恆春半島實施「115年重砲暨新式武器換裝驗證射擊」。記者劉學聖／攝影

國軍第四作戰區今天於恆春半島實施「115年重砲暨新式武器換裝驗證射擊」。記者劉學聖／攝影