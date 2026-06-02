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日菲畫界談判恐影響台灣 外交部：洽日菲了解詳情中

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
為反制日菲啟動專屬經濟區（EEZ）及中國大陸礁層海洋邊界談判，大陸海警1日派艦在台灣以東海域開展執法巡查，台方海巡署的長濱艦併航監控（圖）。圖／海巡署提供
為反制日菲啟動專屬經濟區（EEZ）及中國大陸礁層海洋邊界談判，大陸海警1日派艦在台灣以東海域開展執法巡查，台方海巡署的長濱艦併航監控（圖）。圖／海巡署提供

日本與菲律賓28日峰會後宣布啟動專屬經濟區（EEZ）及大陸礁層海洋邊界談判，恐觸及我國海域。外交部發言人蕭光偉今天在例行記者會表示，我國政府已責成駐外館處洽請駐在國政府提供詳情，並請日菲在談判過程中務必考量到與我國專屬經濟海域高度重疊的事實，不應損及台灣的利益，或在損及台灣利益時我與方協商。

蕭光偉表示，日菲尚未公布畫界範圍，外交部已責成相關駐外館處洽請駐在國政府提供詳情。

針對台灣專屬經濟海域權益，蕭光偉指出，中華民國領土主權及依國際法享有的主權權利不容質疑；政府已注意到日本內閣所稱，日菲協議對第三國沒有拘束力的談話，日菲雙方無意影響我國東部海域的相關權益。

蕭光偉表示，考量到日菲談判畫界海域和我國專屬經濟海域高度重疊，我方將請日菲兩國在過程中必須考量此一事實，不應排除或損及我國權利與利益，並與我方進行協商；另外，由於台灣和日本以及菲律賓已分別簽訂台日漁業協定及台菲漁業執法協定，我國將持續和日本及菲律賓在既有協定基礎上，就海事議題進行協商，以保障我國漁民權益。

蕭光偉指出，中國政府藉此事件在我國東部海域以展示武力的方式破壞區域和平穩定，我國絕不接受中方藉本案伺機訴諸所謂「一中原則」謬論，並妄圖以投射軍力及主張管轄權的方式，台灣東部海域內海化。

外交部 菲律賓 中華民國

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