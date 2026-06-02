中科院展示機器狗多樣酬載 全天候投入灘岸、營區巡檢等任務

國防部推動無人載具，除了無人機與無人艇外，也規劃導入四足機器人(機器狗)。中科院今天在國防部公開展示「偵蒐型」、「火力型」及「光達型」等三種機器狗酬載，未來將可用於營區巡檢等各類任務。

中科院飛彈火箭研究所副所長任國光表示，隨著人工智慧、自主控制與機電整合技術的快速成熟，具備酬載能力的地面無人系統，已成為全球防衛科技發展的重要趨勢，其中「偵打一體機器狗」已陸續被各國用於前線偵蒐、警戒巡邏、定點防護與高風險任務執行，有效降低人員暴露於戰場與危險環境中的風險。

中科院今天在國防部內同時展示「偵蒐型」、「火力型」及「光達型」等三款機器狗酬載。中科院在展示過程中，實際演示光達型機器狗執行營區巡檢、障礙迴避等任務。

任國光表示，中科院結合美製「Ghost Robotics Vision 60 機器狗」為平台，結合自主研發之光電偵蒐系統、遙控槍塔系統，建構機器狗具備偵蒐、巡邏、警戒與目標監控能力。其中「光達型」則搭載32線3D光達與熱影像感測模組，具備自主巡檢、即時避障、環境感知、熱源偵測、三維空間建模能力，可應用於營區安全巡查、設施監控、夜間警戒等任務，提升全天候自主運行與場域安全管理效能。

「偵蒐型」酬載使用光電球偵測模組，整合可見光和紅外線雙感測器，可執行偵察任務，具備目標搜尋、分析辨識及追蹤能力，並將目獲資訊回傳至「智慧決策指管系統」，可以瞭解戰場資訊及指揮調度機器狗相關任務。

「火力型」則搭載遙控槍塔，可執行防暴驅離與軍用火力支援等多項任務，可依實際需求應用於海岸巡查、機場警戒、警用鎮暴驅離、軍用城鎮作戰等多元任務。

任國光表示，「Ghost Robotics Vision 60 機器狗」的電池續航力與酬載有關，連續操作約3小時，中間若有休息、停止再啟動則可達8至10小時，根據不同酬載，耗電狀況也會改變；中科院目前也在進行固態電池的精進，希望能再提升電池的續航力，滿足各樣任務。

他指出，目前中科院和各軍種已有初步接觸，如海軍陸戰隊認為在沙灘、灘岸的巡檢，包含海巡署在東沙、南沙地區巡檢，都有迫切的需求。另外陸軍的營區巡檢也有需求。中科院透過在不同營區、不同任務的需求下建立相關圖資，滿足各種任務的需求，然後逐步推廣到各營區。

國防部攜手中科院打造的機器狗今天在國防部亮相，包含光達型機器狗（右起）、火力型機器狗、偵蒐型機器狗，現場機器狗也展演其性能，未來可進一步與無人車、無人機整合，發揮系統整合效益。記者葉信菉／攝影