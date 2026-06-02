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影／ 民眾黨批「假需求、真撒錢」 無人機採購淪預算提款機

攝影中心／ 記者杜建重／即時報導
民眾黨立法院黨團上午舉行「假需求、真撒錢、無人機慘淪預算提款機 」記者會，抨擊行政院推動「無人載具產業發展統籌型計畫」相關計畫龐大預算卻浮濫編列。記者杜建重／攝影
民眾黨立法院黨團上午舉行「假需求、真撒錢、無人機慘淪預算提款機 」記者會，抨擊行政院推動「無人載具產業發展統籌型計畫」相關計畫龐大預算卻浮濫編列。記者杜建重／攝影

針對無人機產業，行政院從114年起推動「無人載具產業發展統籌型計畫」，總經費高達442億，民眾黨立法院黨團上午舉行「假需求、真撒錢、無人機慘淪預算提款機 」記者會，抨擊相關計畫預算編列浮濫，恐成為「前瞻計畫翻版」。

民眾黨立委洪毓祥上周向經濟部產發署索取相關資料，要求提交114年至115年度無人機採購案的得標及規畫招標中廠商名單，被質疑暴露無人機弱點，成為未來國安漏洞。民眾黨立法院黨團對此舉行記者會反擊，質疑無人機計畫匡列了442億元預算，在行政院網站上卻只有一頁計畫書，編了預算在做什麼？是在包庇特定廠商嗎？

洪毓祥表示政府以「機密」為由拒絕提供完整計畫書，但所有買家都是中華民國政府，卻拒絕提供完整計畫書。洪毓祥也點名多個部會編列用途不明的無人機採購案，包括教育部規畫替國中小採購「足球無人機」2千架，經費達1.45億元，平均每架逾7萬元；高中端另編列逾6億元採購7千餘架無人機，平均每架經費近9萬元，但實際用途、規格及數量卻說不清楚。

洪毓祥點名多個部會編列用途不明的無人機採購案，包括教育部規畫替國中小採購「足球無人機」2千架，平均每架逾7萬元；高中端另編列逾6億元採購7千餘架無人機，但實際用途、規格及數量卻說不清楚。記者杜建重／攝影
洪毓祥點名多個部會編列用途不明的無人機採購案，包括教育部規畫替國中小採購「足球無人機」2千架，平均每架逾7萬元；高中端另編列逾6億元採購7千餘架無人機，但實際用途、規格及數量卻說不清楚。記者杜建重／攝影

民眾黨立法院黨團總召陳清龍（中）、立委洪毓祥（左）、王安祥（右）等人上午舉行「假需求、真撒錢、無人機慘淪預算提款機 」記者會，抨擊行政院無人機相關計畫預算編列浮濫，恐成為「前瞻計畫翻版」。記者杜建重／攝影
民眾黨立法院黨團總召陳清龍（中）、立委洪毓祥（左）、王安祥（右）等人上午舉行「假需求、真撒錢、無人機慘淪預算提款機 」記者會，抨擊行政院無人機相關計畫預算編列浮濫，恐成為「前瞻計畫翻版」。記者杜建重／攝影

無人機 民眾黨 洪毓祥

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