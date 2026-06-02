影／國軍實彈射擊異地齊發 雷霆2000震撼登場

空軍教練機今天執行飛行訓練時失事，2名中校飛官盧季佑、過俊男殉職。失事飛官過俊男的親友與同窗聞訊後深感不捨，他的官校同學在臉書發文哀悼，表示每當軍機失事消息傳出，心中總是默默祈禱不要是自己認識的人，但得知殉職飛官正是同窗好友，內心更是難以接受。

2026-06-02 12:09