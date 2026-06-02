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影／國軍實彈射擊異地齊發 雷霆2000震撼登場
國軍第四作戰區今天上午實施「115年重砲暨新式武器換裝驗證射擊」，包括陸軍聯兵333旅、564旅及43砲指部、步訓部、99旅等多個單位，於屏東枋山、楓港北及滿豐等訓場，操作雷霆2000、M110A2自走砲、155公厘榴彈砲、M41A7 ITAS 與M220A2拖式飛彈發射系統、60、81及120迫砲等多項武器裝備，結合敵情威脅與防區作戰環境，驗證部隊火力運用與防衛作戰效能，藉以拒止、遲滯、擾亂及削弱敵軍戰力，達成防衛作戰目標。
其中屏東滿豐陣地時隔4年再次啟用，並實施雷霆2000多管火箭射擊，六台滿載火箭彈的砲車依序自發射管射出，上百發火箭拖著炫目火焰轟天震響射向高空，十分震撼，也展現砲兵部隊強大火力與打擊能力。
第四作戰區表示，各訓場採「異地、分區、同時」方式實施實彈射擊，有效提升實戰化訓練成效，使官兵熟悉戰場環境，瞭解作戰任務，並強化部隊指揮管制、協同作戰及臨戰應處能力，展現國軍戮力戰訓本務與落實防衛作戰整備成果。
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