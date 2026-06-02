空軍官校墜機2死 陳其邁哀痛證實兩位飛官都是高雄子弟

高雄岡山空軍官校今早發生T-34C初級教練機墜機事故，造成機上兩名中校飛行員不幸殉職。針對這起事故，市長陳其邁臉書發文哀悼說，兩位飛行員分別設籍於三民區及楠梓區，後續將持續與軍方及家屬保持聯繫，協助家屬處理相關事宜。

今天上午，空軍岡山基地一架 T-34 型教練機執行訓練任務時發生墜落意外，造成盧姓中校、過姓中校兩位飛行員殉職。

市長陳其邁說，兩位飛官長年肩負國家空防與飛訓任務，堅守崗位、守護家園，「讓我們感到萬分悲痛與不捨」，市府已確認兩位飛行員分別設籍於三民區及楠梓區，後續將持續與軍方及家屬保持聯繫，協助家屬處理相關事宜，「願逝者安息，也向兩位飛官致上最深敬意與哀思」。