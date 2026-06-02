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空軍T-34教練機墜毀2飛官殉職 卓揆哀痛令國防部適時說明調查進度
空軍岡山基地發生T-34型初級教練機事故，造成盧姓中校及過姓中校2名飛行員殉職，行政院長卓榮泰表示沈重哀痛與不捨。卓揆說，請國防部及空軍全力協助家屬辦理後續治喪、撫卹及照顧事宜，並成立專案小組釐清肇因，適時向家屬和社會說明調查進度及處置情形。
卓榮泰指出，過俊男、盧季佑兩位國軍同仁長期投入飛行訓練與戰力養成，在崗位上盡忠職守，對於殉職同仁表達最深切的哀悼與最高敬意，賴清德總統請國防部及空軍務必全力協助家屬，妥善辦理後續治喪、撫卹及照顧事宜。
卓榮泰表示，總統已指示國防部成立專案小組釐清肇因，儘速針對機體狀況、訓練流程及相關安全管理進行檢討，確保飛行訓練安全。後續調查進度及處置情形，也請國防部適時向家屬與社會說明。
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