T-34教練機失事 國民黨悼殉職飛官：儘速查明事故原因、從優撫卹

空軍官校T-34C教練機在訓練飛行時墜毀，機上過俊男、盧季佑兩位中校飛官殉職。T-34C擔任國軍初級教練已經40年時間，但機體尚未達到壽限，近十年來並無全機毀損的重大失事紀錄。此次成為意外事故主角，初教機是否汰換、如何引進新機，又將成為輿論焦點。

2026-06-02 10:28