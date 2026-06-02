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T-34服役40年 此次失事勢必又掀起後續機種爭議

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
空軍一架編號3414的T-34初級教練機，今天上午8點08分於岡山機場北端跑道頭失事，造成兩位中校飛行員殉職，空軍已成立專案小組釐清肇因。圖／本報資料照片
空軍一架編號3414的T-34初級教練機，今天上午8點08分於岡山機場北端跑道頭失事，造成兩位中校飛行員殉職，空軍已成立專案小組釐清肇因。圖／本報資料照片

空軍官校T-34C教練機在訓練飛行時墜毀，機上過俊男、盧季佑兩位中校飛官殉職。T-34C擔任國軍初級教練已經40年時間，但機體尚未達到壽限，近十年來並無全機毀損的重大失事紀錄。此次成為意外事故主角，初教機是否汰換、如何引進新機，又將成為輿論焦點。

T-34是美國畢琪（Beechcraft）公司出品的螺旋槳教練機，名為「導師」（Mentor），T-34C由第一代T-34A/B的活塞引擎，換為PT6A渦輪螺旋槳引擎，國軍於1980年代中期引進，替換國造T-CH-1中興號教練機，擔任初級教練任務。空軍飛行學員第一架駕駛升空的飛機就是T-34C，大約要練習將近100小時的基本飛行科目，然後再分為戰鬥組與空運組。T-34C機體輕巧，發動機馬力不大，對於初出茅廬的飛行學員，是很好的啟蒙機種。但也因為機身小，無法裝置沉重的彈射椅，飛行員必須自行跳傘，因此若在低空發生事故時，會影響逃生機會。

空軍共採購49架T-34C，紀錄可查的失事事件共有9次。最近一次是2011年，因為發動機失效而迫降河床。此次失事與以往不同的是，機上兩人都是中校教官，其中一位正在進行升等考核官測驗，於訓練發動機失效科目時墜毀。究竟是飛機故障或操作不當，還需要空軍進一步調查釐清。

T-34C失事可能帶來的影響，是初級教練機的汰換再度成為話題。在蔡政府時代，漢翔推出T-BE-5勇鷹高級教練機之後，就積極對外表示，希望開發下一代初級教練機。另外，空軍F-5E/F戰鬥機服役晚期，由於接連發生失事，造成3名飛官殉職，機隊因此換上最新版的英國馬丁貝克Mk.16彈射椅，當時軍方一度宣稱，雖然F-5機隊僅需再飛一年多，但新式彈射椅未來可以轉用於未來的初教機。

然而相關政策從未定案，近年空軍談到此話題，發言也相對保守。究其原因，一方面是T-34C的機體尚未達到壽限，更重要是初教機的技術水平不高，國際上有多種成熟現貨，引進也沒有難度，我國空軍自身需求量不到50架，如果從頭自行研發，不僅耗時，單位成本必然遠高於同級產品，非常不經濟。

另一方面，新一代初教機雖然普遍加裝彈射椅，但因飛機較小，必須使用輕量版。退役F-5上的彈射椅雖新，卻未必適合給初教機使用。

國軍 空軍 教練

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