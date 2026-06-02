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空軍官校T-34C教練機墜毀 盧秀燕為2殉職飛官默哀一分鐘

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天主持台中市政會議前，率領全體市府同仁為殉職飛官默哀一分鐘。記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕今天主持台中市政會議前，率領全體市府同仁為殉職飛官默哀一分鐘。記者余采瀅／攝影

高雄市岡山區空軍官校今早發生飛安事故，一架隸屬飛行訓練部的T-34C教練機執行任務時墜落於校區內跑道頭，機上2飛官殉職。台中市長盧秀燕今天主持台中市政會議前，率領全體市府同仁為殉職飛官默哀一分鐘，為國軍守護國家安全的英勇表現致哀致意。

盧秀燕今天主持市政會議，一開始即率同仁為高雄兩名殉職飛官默哀一分鐘。她表示，一架空軍的T-34C教練機失事墜毀，造成兩位飛行員殉職，這是令人哀痛的消息，她向兩位英勇的飛官致上最高敬意與最深哀悼，也向家屬表達誠摯慰問。

盧秀燕強調，國軍兄弟姊妹守護國家安全，承擔高度風險，這分付出是危及生命，台中市政府要表達深摯哀悼。

據了解，事故發生後，空軍官校立即啟動緊急應變機制，消防、醫療及軍方相關人員陸續進入現場處置，由於事故發生在校區內部，現場已實施管制，詳細墜落原因及事故經過仍有待軍方釐清。

盧秀燕 空軍官校 教練

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