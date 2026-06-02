海鯤拖到9月後交艦？顧立雄：不會設定時間

日菲發表聯合聲明宣布正式啟動日菲間專屬經濟區和大陸架的劃界談判，目標是台灣東部外海，中國大陸宣稱將由海警岱山艦編隊在台灣島以東海域依法開展執法巡查，海巡署今確認中國海警共有兩艘船出現在我國蘭嶼東南東方海域，由海巡署長濱艦併航監控中。

2026-06-01 13:43