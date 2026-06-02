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海鯤拖到9月後交艦？顧立雄：不會設定時間

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導
國防部長顧立雄（中）。圖／本報資料照片
國防部長顧立雄（中）。圖／本報資料照片

立法院外交及國防委員會昨天持續審查民國一一五年度國防部預算，針對外傳國造潛艦（ＩＤＳ）原型艦海鯤號的交艦，將拖到九月以後，國防部長顧立雄說，不會設定交艦時間，一切以符合安全與品質為前提。至於日前在新加坡香格里拉對話中，美國國防部長赫塞斯罕見地未提台灣，顧立雄表示，美國還是維持印太的一貫戰略，就是提出嚇阻，然後防衛分擔。

海鯤艦原定去年十一月交艦，但因進度延宕，台船每天被罰違約款十九萬元。日前台船董事長陳政宏在三立電視「一件軍外套」節目表示，預計可在今年六丶七月間交艦。不過近日又傳出，交艦將要拖到九月之後。顧立雄昨在立院表示，海鯤艦的建造就是依照測試程序，陸續以安全與品質為前提，進行相關的測試工作。

海鯤 顧立雄 海鯤艦

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