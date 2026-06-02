日菲談判海域畫界 陸海警派艦巡查我東部海域反制

日本與菲律賓於五月廿八日宣布啟動「專屬經濟區（ＥＥＺ）及大陸礁層海洋邊界談判」，涉及台灣東部海域，引發北京反彈。中國大陸海警局發言人姜略昨宣布，大陸海警岱山艦編隊昨在台灣島以東海域開展執法巡查，並稱這是針對日、菲單方面啟動相關畫界談判所採取的必要行動。

專屬經濟區重疊台灣東部外海

日、菲啟動畫界談判的背景是，日本琉球群島最南端的八重山群島與菲律賓呂宋島以北的巴丹群島，距離不足四百浬，雙方主張二百浬ＥＥＺ在法理與空間上產生重疊。而該重疊區域位於台灣東方至東南方外海，與台灣依法主張的ＥＥＺ範圍亦有重疊。

不過，我外交部昨天對日、菲作法表達肯定，並願在與日、菲分別已簽署漁業相關協定的基礎上，進一步針對共享海洋資源、共同維護印太地區海事安全等進行探討。外交部也指出，台灣領土及相關海域的主權權利不容中方置喙，嚴正駁斥中國外交部發言人逕自認定日菲未來談判範圍涵蓋台灣海域、中國享有相關主權權利等說法。

海巡長濱艦蘭嶼海域監控陸艦

海巡署昨表示，確認中國海警共有兩艘船出現在蘭嶼東南東方海域，由海巡署的長濱艦併航監控中。

日本政府發言人、內閣官房長官木原稔一日在例行記者會中指稱，日菲對此事展開談判，「在國際法上完全沒問題」。且日菲對此事的談判，「也會成為在『自由開放印太』下，基於國際法來和平解決爭端的好案例」。木原說，由於畫定邊界的協定是規定該協定當事國日本和菲律賓的權利及義務，「對第三方沒有法律拘束力」，在國際法上沒問題。

路透一日報導，菲律賓駐中國大陸大使館尚未對此置評。東京放送電視台（ＴＢＳ）同日報導，日本首相高市早苗五月廿八日在東京與來訪的菲律賓總統馬可仕舉行峰會時，兩人同意就畫定兩國ＥＥＺ及大陸礁層的邊界展開談判。

日菲擬建構全面戰略夥伴關係

有日媒報導，日菲雙方擬同意升級雙邊關係為全面戰略夥伴關係，並在聯合聲明中表明加強安全保障及供應鏈合作，並強調對東海和南海局勢表示嚴重關切，這些表述被視為針對北京近年的擴張行動，尤其雙方啟動「專屬經濟區（ＥＥＺ）及大陸礁層海洋邊界談判」，更引起中方反制。

央視報導，大陸海警局發言人姜略昨宣布，六月一日，大陸海警岱山艦編隊於台灣島以東海域依法開展執法巡查。並指出，這是針對日本和菲律賓單方面宣布啟動台灣島以東海域畫界談判、嚴重侵犯中國領土主權和海洋權益採取的必要行動。