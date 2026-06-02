冷眼集／政府遲鈍 誰讓中共治權推進台灣海域？

中國海警局一日上午突然宣布於台灣島以東海域開展執法巡查，並明確表示這是針對日本和菲律賓單方面宣布啟動台灣島以東海域畫界談判、嚴重侵犯中國領土主權和海洋權益所採取的必要行動。要問的是，誰給了中共將治權推進至台灣以東海域的機會？

日本與菲律賓在五月廿八日發布的聯合聲明中宣布，將正式啟動專屬經濟區（ＥＥＺ）及大陸礁層海洋邊界談判。對此大陸外交部發言人毛寧隔日即在例行記者會中明確表達強烈不滿、堅決反對，並分別向日菲提出嚴正交涉，強調日菲所謂「畫界談判」非法無效。

日本和菲律賓會在台灣以東海域展開畫界談判，是因根據聯合國海洋法公約（ＵＮＣＬＯＳ）規定，沿海國可主張自領海基線起算兩百海里的專屬經濟區與大陸礁層。由於日本琉球群島最南端的八重山群島與菲律賓呂宋島以北的巴丹群島距離不足四百海里，雙方主張的ＥＥＺ在法理與空間上產生重疊。該重疊區域與台灣依法主張的ＥＥＺ範圍也存在部分重合。

日本以混凝土擴充沖之鳥礁，意圖主張經濟海域。圖為二○○五年時任東京都知事的石原慎太郎在此宣示主權。（路透）

菲律賓巴丹群島因鄰近巴士海峽，戰略位置重要。圖為菲軍去年六月在雅米島升旗。（美聯社）

然而，針對日菲就涉及我國領土及相關海域的主權權利逕自展開談判，我外交部五月卅一日新聞稿竟稱，「菲日雙方透過和平對話、遵循國際法規範以解決海事問題，與我國一貫立場一致，外交部對此予以肯定，並期待三方共同對區域和平穩定及維護海洋生態做出具體貢獻」。

明明三方主張的ＥＥＺ出現部分重疊，日菲就涉及我方權益的海域展開談判，卻將台灣排除在外，外交部在肯定什麼？日後一旦日菲達成協議，台灣的漁民和船隻還能在這片海域自由活動嗎？

中國社科院和平發展研究所研究員楊霄指出，這些海域若遭日菲瓜分，將侵害台灣人民利益。既然日菲在三方重疊區域談判，中方就可以進一步推進在台灣的治權。

賴政府針對此事反應遲鈍與怯弱，給了中共將治權推進到台灣以東海域的機會。中共海警昨天除宣布執法巡查具體行動，反制日菲，還稱，將持續加強有關海域管控，以實際行動堅決維護國家領土主權和海洋權益。

賴總統平時最喜歡強調我國主權獨立，試問，台灣和漁民在自家門口海域的權益，真的就要這樣拱手讓給大陸海警來維護？