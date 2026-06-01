海委會反擊大陸海警執法 影片揭科研船闖我限制水域

中國大陸海警聲稱巡查台灣東部海域，海洋委員會今傍晚發聲明，指台灣東部海域並非中國海警執法區域，中國也不因片面宣稱而取得任何權利。

海委會說，海上執法權建立在實際管轄與國際法秩序基礎上，中華民國台灣依據國際法公告領海基線、劃設領海及鄰接區、並主張專屬經濟海域及大陸礁層。長期以來，中華民國台灣政府管理台灣周邊海域，海巡署始終是維護海域秩序、保障航行安全與保護漁民權益的執法機關。此一現狀業經長期和平踐行，廣為國際社會與海洋使用者社群接受，為印太國際秩序的一環。

海委會痛批中國，其海軍船艦出現在台灣以東海域，目的是威脅台灣的民主存續與威嚇台灣人民的自主決定，在歷次圍台軍演更明目張膽演練封控台灣，中國海警假借「執法巡查」為名繞行台灣，除執行其軍事目的外，同時在製造其對台灣海域擁有「管轄權」之假象。

海委會說，中國對台灣東部海域沒有任何權利，依據國際法基本原則，任何海域權利，必須源於主張者所擁有的陸地領土。中華人民共和國並未擁有台灣，也沒有主張台灣領土主權的任何法理依據。中華民國台灣對其東部海域享有依據國際法的海域權利，不容中華人民共和國侵奪。

該聲明並附上今年5月初，海巡署巡防艦監控中國大陸海洋科研船「同濟號」動態，該船一度進入台灣禁限制水域投放科研儀器從事非法調查，由海巡派船監控，並於周邊「造浪」反擊對方不法行為。

影片還揭露海巡近3年監控中國大陸科研船航跡圖，以目前該國共有120艘大小科研船，除突破第一島鏈外，還迫及關島等地，最遠則抵達美國夏威夷、北極、澳洲等地。

海巡署艦艇監控大陸科研船「同濟號」，該船一度闖入我國限制水域投放儀器。海委會提供