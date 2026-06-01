快訊

整理包／輝達GTC大會登場 黃仁勳演講重點一次看

專訪／苗可麗捧3千萬現金買房！看破「養兒防老」：女兒沒義務照顧我

歡迎輝達落腳北士科！北市府晚間點亮台北101 「點燈字樣曝光」

聽新聞
0:00 / 0:00

海委會反擊大陸海警執法 影片揭科研船闖我限制水域

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
海巡署艦艇監控大陸科研船「同濟號」，該船一度闖入我國限制水域投放儀器。海委會提供
海巡署艦艇監控大陸科研船「同濟號」，該船一度闖入我國限制水域投放儀器。海委會提供

中國大陸海警聲稱巡查台灣東部海域，海洋委員會今傍晚發聲明，指台灣東部海域並非中國海警執法區域，中國也不因片面宣稱而取得任何權利。

海委會說，海上執法權建立在實際管轄與國際法秩序基礎上，中華民國台灣依據國際法公告領海基線、劃設領海及鄰接區、並主張專屬經濟海域及大陸礁層。長期以來，中華民國台灣政府管理台灣周邊海域，海巡署始終是維護海域秩序、保障航行安全與保護漁民權益的執法機關。此一現狀業經長期和平踐行，廣為國際社會與海洋使用者社群接受，為印太國際秩序的一環。

海委會痛批中國，其海軍船艦出現在台灣以東海域，目的是威脅台灣的民主存續與威嚇台灣人民的自主決定，在歷次圍台軍演更明目張膽演練封控台灣，中國海警假借「執法巡查」為名繞行台灣，除執行其軍事目的外，同時在製造其對台灣海域擁有「管轄權」之假象。

海委會說，中國對台灣東部海域沒有任何權利，依據國際法基本原則，任何海域權利，必須源於主張者所擁有的陸地領土。中華人民共和國並未擁有台灣，也沒有主張台灣領土主權的任何法理依據。中華民國台灣對其東部海域享有依據國際法的海域權利，不容中華人民共和國侵奪。

該聲明並附上今年5月初，海巡署巡防艦監控中國大陸海洋科研船「同濟號」動態，該船一度進入台灣禁限制水域投放科研儀器從事非法調查，由海巡派船監控，並於周邊「造浪」反擊對方不法行為。

影片還揭露海巡近3年監控中國大陸科研船航跡圖，以目前該國共有120艘大小科研船，除突破第一島鏈外，還迫及關島等地，最遠則抵達美國夏威夷、北極、澳洲等地。

海巡署艦艇監控大陸科研船「同濟號」，該船一度闖入我國限制水域投放儀器。海委會提供
海巡署艦艇監控大陸科研船「同濟號」，該船一度闖入我國限制水域投放儀器。海委會提供

海巡署艦艇監控大陸科研船「同濟號」，該船一度闖入我國限制水域投放儀器。海委會提供
海巡署艦艇監控大陸科研船「同濟號」，該船一度闖入我國限制水域投放儀器。海委會提供

海委會 大陸 海巡署

延伸閱讀

中國海警船現身蘭嶼外海 海巡署長濱艦併航監控中

日菲啟動台灣以東海域劃界談判 陸海警派艦巡查反制

日菲劃界談判引中共反制 陸專家稱北京可推進管轄

陸海警稱於「中國台灣島東海域執法」 海巡署：悖離現實嚴正譴責

相關新聞

海委會反擊大陸海警執法 影片揭科研船闖我限制水域

中國大陸海警聲稱巡查台灣東部海域，海洋委員會今傍晚發聲明，指台灣東部海域並非中國海警執法區域，中國也不因片面宣稱而取得任何權利。

中國海警船現身蘭嶼外海 海巡署長濱艦併航監控中

日菲發表聯合聲明宣布正式啟動日菲間專屬經濟區和大陸架的劃界談判，目標是台灣東部外海，中國大陸宣稱將由海警岱山艦編隊在台灣島以東海域依法開展執法巡查，海巡署今確認中國海警共有兩艘船出現在我國蘭嶼東南東方海域，由海巡署長濱艦併航監控中。

香格里拉對話未提台灣？陳冠廷：勿過度解讀短期發言

針對外界關注美國防長赫格塞斯於今年香格里拉對話演說中未直接提及台灣，並引發部分學者對美國對台政策訊號的討論，民進黨立委、立法院外交國防委員會召委陳冠廷今天表示，台灣不應將單一演說中的字句增減視為重大戰略轉折，而應從更長期的國際戰略互動與實際政策作為進行觀察。

陸海警稱於「中國台灣島東海域執法」 海巡署：悖離現實嚴正譴責

日本、菲律賓日前啟動「專屬經濟區和大陸架劃界談判」，中國海警局今稱其岱山艦編隊將在「中國台灣島以東海域執法巡查」，我國海巡署今午表示，對中國認知作戰予以譴責，其船艦於編隊活動中皆航行於我國限制水域外，正持續監控中。

馬文君：軍醫局無線電採購預算涉重複還降規 應予刪除

立法院外交國防委員會繼續審查115年度國防部預算。國民黨立委馬文君表示，國防部去年才編列要購買1.8萬具新式無線電採購，軍醫局在今年預算卻編列一筆用於「專門與部分地方政府通聯」的無線電採購經費8000萬元，還是性能較低的無線電，她認為不合理，提案建議全數刪除。經委員會討論後，決定全案保留送院會協商。

美戰爭部長演說未提台灣 顧立雄：強調中國軍事威脅

立院外交及國防委員會今天繼續審查115年度國防部預算，國防部長顧立雄於會前被媒體問到，日前舉行的新加坡香格里拉對話，美國戰爭部長赫格塞斯的演說首度未提台灣。顧立雄表示，赫格塞斯還是指出，中國軍事擴張造成區域和平穩定的威脅，還是希望能以實力跟嚇阻來因應；赫格塞斯也希望印太區域各國增加國防預算，所以美國明顯還是維持印太的一貫戰略，就是提出嚇阻，然後防衛分擔。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。