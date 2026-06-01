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中國海警船現身蘭嶼外海 海巡署長濱艦併航監控中

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
海巡署說明，中國海警船2304 （白塔艦）及2502（岱山艦）在我國東南海域的編隊活動，目前由海巡署派出的長濱艦併航監控中。圖／海巡署提供
海巡署說明，中國海警船2304 （白塔艦）及2502（岱山艦）在我國東南海域的編隊活動，目前由海巡署派出的長濱艦併航監控中。圖／海巡署提供

日菲發表聯合聲明宣布正式啟動日菲間專屬經濟區和大陸架的劃界談判，目標是台灣東部外海，中國大陸宣稱將由海警岱山艦編隊在台灣島以東海域依法開展執法巡查，海巡署今確認中國海警共有兩艘船出現在我國蘭嶼東南東方海域，由海巡署長濱艦併航監控中。

海巡表示，中國海警局今（1）日宣稱「中國海警位中國臺灣島以東海域開展執法巡查」一事，意圖侵犯我國主權，惡意進行政治操作及認知作戰，海巡署予以嚴正譴責。

海巡署說，中國海警船2304 （白塔艦）及2502（岱山艦）於我國東南海域編隊活動，全程均於我國限制水域外航行。6月1日11時中國海警船2304位於蘭嶼東南東方52浬；中國海警船2502海警船位於蘭嶼東南東方51浬海域，目前由海巡署長濱艦併航監控中。

海巡署指出，中國刻意使用「中國臺灣島」及單方面宣稱「執法巡查」等政治操作，海巡署嚴正讉責中國悖離現實，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中華民國主權不容侵犯併吞。

海巡署 蘭嶼 中國大陸

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