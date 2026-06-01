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香格里拉對話未提台灣？陳冠廷：勿過度解讀短期發言

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委陳冠廷。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委陳冠廷。圖／聯合報系資料照片

針對外界關注美國防長赫格塞斯於今年香格里拉對話演說中未直接提及台灣，並引發部分學者對美國對台政策訊號的討論，民進黨立委、立法院外交國防委員會召委陳冠廷今天表示，台灣不應將單一演說中的字句增減視為重大戰略轉折，而應從更長期的國際戰略互動與實際政策作為進行觀察。

陳冠廷指出，台美關係與中美關係本來就是彼此交織的長期戰略賽局，不能將其切割成互不相關的個別議題看待。國際政治的運作本質上是長期賽局，政策訊號、外交辭令與公開發言都會隨著情勢有所調整，但不應因為一場演說中是否提及特定字眼，就將其解讀為美國戰略方向出現根本改變。

陳冠廷表示，在台美中長期賽局當中，仍有許多受到地緣政治與美國核心利益約束、短期內不會改變的結構性因素。其中最重要的，就是台美之間持續深化的安全合作。從軍售、聯合訓練、後勤維保，到各項安全交流與合作機制，相關工作都持續推進，並未因為個別公開談話而出現改變。

陳冠廷進一步指出，川普政府對台軍售與安全合作的整體趨勢是持續增長。他強調，觀察國際政治與台美關係發展，應該看重實際政策、軍事合作與制度性交流，切勿過度放大個別措辭的變化。他認為，這場長期賽局不會因為一時的字彙波動而受到根本影響，台灣應持續強化自我防衛能力，深化與理念相近夥伴的合作，以務實態度面對區域安全挑戰。

香格里拉 陳冠廷 台美關係

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