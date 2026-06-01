陸海警稱於「中國台灣島東海域執法」 海巡署：悖離現實嚴正譴責

日本、菲律賓日前啟動「專屬經濟區和大陸架劃界談判」，中國海警局今稱其岱山艦編隊將在「中國台灣島以東海域執法巡查」，我國海巡署今午表示，對中國認知作戰予以譴責，其船艦於編隊活動中皆航行於我國限制水域外，正持續監控中。

海巡署表示，中國海警局宣稱在「中國台灣島」以東海域「執法巡查」，悖離現實，意圖侵犯我國主權，惡意政治操作及認知作戰，海巡署予以嚴正譴責。

海巡署說明，中國海警船2304 （白塔艦）及2502（岱山艦）在我國東南海域的編隊活動，全程皆航行於我國限制水域外；今早11時白塔艦位於蘭嶼東南東方52浬，岱山艦位於蘭嶼東南東方51浬海域，目前由海巡署派出長濱艦併航監控中。

海巡署強調，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中華民國主權不容侵犯併吞，海巡署將持續運用聯合情監偵手段，嚴密監控我國周邊海域中國艦船動態，堅定捍衛國家主權，確保我國海域安全。