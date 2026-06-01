快訊

台積電讓台灣變有錢了？韓媒：背後藏殘酷現實 社會驚現「乞丐超人」

妹妹和老婆公開互撕！薔薔怒切割 發文撂重話：欠再多錢都別來找我

黃仁勳演講背板藏彩蛋！台灣小吃登場 網笑翻：豬腳打入AI供應鏈

陸海警稱於「中國台灣島東海域執法」 海巡署：悖離現實嚴正譴責

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導
海巡署說明，中國海警船2304 （白塔艦）及2502（岱山艦）在我國東南海域的編隊活動，全程皆航行於我國限制水域外，目前由海巡署派出的長濱艦併航監控中。圖／海巡署提供
海巡署說明，中國海警船2304 （白塔艦）及2502（岱山艦）在我國東南海域的編隊活動，全程皆航行於我國限制水域外，目前由海巡署派出的長濱艦併航監控中。圖／海巡署提供

日本菲律賓日前啟動「專屬經濟區和大陸架劃界談判」，中國海警局今稱其岱山艦編隊將在「中國台灣島以東海域執法巡查」，我國海巡署今午表示，對中國認知作戰予以譴責，其船艦於編隊活動中皆航行於我國限制水域外，正持續監控中。

海巡署表示，中國海警局宣稱在「中國台灣島」以東海域「執法巡查」，悖離現實，意圖侵犯我國主權，惡意政治操作及認知作戰，海巡署予以嚴正譴責。

海巡署說明，中國海警船2304 （白塔艦）及2502（岱山艦）在我國東南海域的編隊活動，全程皆航行於我國限制水域外；今早11時白塔艦位於蘭嶼東南東方52浬，岱山艦位於蘭嶼東南東方51浬海域，目前由海巡署派出長濱艦併航監控中。

海巡署強調，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中華民國主權不容侵犯併吞，海巡署將持續運用聯合情監偵手段，嚴密監控我國周邊海域中國艦船動態，堅定捍衛國家主權，確保我國海域安全。

菲律賓 海巡署 日本

延伸閱讀

日菲啟動台灣以東海域劃界談判 陸海警派艦巡查反制

快評／日菲在我東部外海劃界賴政府卻噤聲 台灣漁民維權要靠大陸？

共軍黃岩島警巡稱「全時待戰」 海警監控菲公務船

日菲啟動EEZ談判 外交部盼共同探討海洋永續發展

相關新聞

陸海警稱於「中國台灣島東海域執法」 海巡署：悖離現實嚴正譴責

日本、菲律賓日前啟動「專屬經濟區和大陸架劃界談判」，中國海警局今稱其岱山艦編隊將在「中國台灣島以東海域執法巡查」，我國海巡署今午表示，對中國認知作戰予以譴責，其船艦於編隊活動中皆航行於我國限制水域外，正持續監控中。

馬文君：軍醫局無線電採購預算涉重複還降規 應予刪除

立法院外交國防委員會繼續審查115年度國防部預算。國民黨立委馬文君表示，國防部去年才編列要購買1.8萬具新式無線電採購，軍醫局在今年預算卻編列一筆用於「專門與部分地方政府通聯」的無線電採購經費8000萬元，還是性能較低的無線電，她認為不合理，提案建議全數刪除。經委員會討論後，決定全案保留送院會協商。

美戰爭部長演說未提台灣 顧立雄：強調中國軍事威脅

立院外交及國防委員會今天繼續審查115年度國防部預算，國防部長顧立雄於會前被媒體問到，日前舉行的新加坡香格里拉對話，美國戰爭部長赫格塞斯的演說首度未提台灣。顧立雄表示，赫格塞斯還是指出，中國軍事擴張造成區域和平穩定的威脅，還是希望能以實力跟嚇阻來因應；赫格塞斯也希望印太區域各國增加國防預算，所以美國明顯還是維持印太的一貫戰略，就是提出嚇阻，然後防衛分擔。

美防長香格里拉對話未提台灣 顧立雄：美方維持一貫戰略

立院外交及國防委員會今天繼續審查115年度國防部預算，國防部長顧立雄於會前被媒體問到，日前舉行的新加坡香格里拉對話，美國國防部（戰爭部）部長赫塞斯的演說首度未提台灣。顧立雄回答，赫塞斯還是指出，中國軍事擴張造成區域和平穩定的威脅，還是希望能以實力跟嚇阻來因應；赫塞斯也希望印太區域各國增加國防預算，所以美國明顯還是維持印太的一貫戰略，就是提出嚇阻，然後防衛分擔。

國造潛艦海鯤號7月交艦又跳票？顧立雄：安全為前提 不預設時間

國造潛艦（IDS）原型艦海鯤號原訂去年11月交艦，但工程進度延宕，台船因違約每日遭罰款19萬。台船董事長陳政宏曾表示，預計今年7月交艦。不過近日又傳出，海鯤艦最快也要9月才可能交艦的說法。

F-16新機「蝮蛇之盾」電戰系統 全球唯一性能卻成謎？

國防部長顧立雄日前在立法院宣布，首架我對美採購66架F-16C／D Block70型戰機將在年底返台。空軍司令部證實，機上將搭載內置式「蝮蛇之盾（Viper Shield，AN/ALQ-254）」電戰系統，且「我國為第一批使用該型電戰系統國家」。 不過，這套內建式電戰莢艙系統是否已通過測試？美方未曾正式宣布，一直是個謎。對此，空軍司令部表示，有關電戰能力與發展進度涉及機敏，援例不對外說明。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。