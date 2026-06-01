馬文君：軍醫局無線電採購預算涉重複還降規 應予刪除

立法院外交國防委員會繼續審查115年度國防部預算。國民黨立委馬文君表示，國防部去年才編列要購買1.8萬具新式無線電採購，軍醫局在今年預算卻編列一筆用於「專門與部分地方政府通聯」的無線電採購經費8000萬元，還是性能較低的無線電，她認為不合理，提案建議全數刪除。經委員會討論後，決定全案保留送院會協商。

馬文君說，因為國防部去年才在「國防韌性預算」中，編列預算採購1.8萬多具「全頻式手持無線電機」，全面配置國軍主要部隊。當時國防部就標榜能與警消、地方政府甚至民間系統通信整合，既然已有更完整、高階的通聯設備，如今卻又要重複採購，另買一批性能較低的無線電，實在不合理。

馬文君說，目前主要問題，出在花蓮、台東、苗栗三縣市仍未全面導入P25新式通信協定，因此無法完整參與相關金鑰與系統整合。問題出在地方系統未同步，正確做法應該是協助地方完成升級，而不是讓全國已升級的新系統反過來配合舊系統。國防部一方面強調全軍通聯系統一致化，卻又為少數尚未升級的地區，另外採購過渡型民用無線電設備，等於一邊升級、一邊退回舊系統，政策方向明顯矛盾。

實際救災經驗上，去年花蓮光復鄉洪災期間，國軍整體指揮、救災、醫療後送與地方協調都相當順暢。實務上，國軍本就具備跨區支援與裝備調度能力，重大災害發生時，人力、車輛、裝備都是全台統籌運用，現有的1.8萬具無線電機，本來就能相互支援、靈活徵調。國軍本來就是高度機動調度體系，裝備支援與跨區應變本就是日常運作模式，官員所謂「無線電設備無法支援挪用」，說法與實務狀況明顯不符。