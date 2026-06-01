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海鯤號何時交艦？ 國防部：無法預設時間表

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國防部長顧立雄1日表示，不會預設海鯤號的交艦時間表。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
國防部長顧立雄1日表示，不會預設海鯤號的交艦時間表。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

潛艦海鯤號交艦要以安全為優先，不會預設交艦時間表！」國防部長顧立雄1日被問到海鯤號進度時表示，目前就是按照程序測試。被問到近日美國戰爭部長赫格塞斯在香格里拉論壇致詞時未提到台灣、淡化中國威脅，是否代表對台政策有變？顧立雄回應說，美方還是維持集體嚇阻的印太戰略，台美軍事交流相當緊密。

潛艦國造何時交艦？

立法院外交國防委員會1日審查國防部預算，國防部長顧立雄會前接受媒體聯訪。由於潛艦國造的海鯤號交艦時間延遲，雖然今年初正式進行海測，各界相當關注後續進度，對此顧立雄僅表示，就是按照程序測試，以安全為前提進行，不會去設定交艦時間，目前海防的需求方面，海軍可與海巡合作，運用聯合情監偵手段掌握台海態勢。

針對美國戰爭部長赫格塞斯在香格里拉論壇致詞時未提到台灣、淡化中國威脅，媒體質疑是否代表對台政策有變？顧立雄則緩頰說，赫格塞斯還是有強調中國的軍事擴張，對區域和平穩定造成威脅，他還是希望能夠以實力與嚇阻，維持台海的和平穩定與潛在威脅，他也希望印太區域各國都應該要增加國防預算，很明顯的，美方還是維持集體嚇阻、防衛分攤的印太戰略。

2030年國防預算到5%

「台灣當然在第一島鏈樞紐的地位！」顧立雄說，既然在這麼關鍵的位置，當然應該要強化自我防衛，美台軍事交流一向緊密，也會持續維持跟美方之間的互動，同時善盡我國的區域責任、維護台海與區域的和平穩定。

但也有記者質疑，我國要如何符合美方的需求，將國防預算提升到GDP的5%？顧立雄僅回應，總統賴清德已經要求2030年，我國國防預算以北約標準，會達到GDP的5%。

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國防部 潛艦 印太

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