美防長香格里拉對話未提台灣 顧立雄：美方維持一貫戰略

立院外交及國防委員會今天繼續審查115年度國防部預算，國防部長顧立雄於會前被媒體問到，日前舉行的新加坡香格里拉對話，美國國防部（戰爭部）部長赫塞斯的演說首度未提台灣。顧立雄回答，赫塞斯還是指出，中國軍事擴張造成區域和平穩定的威脅，還是希望能以實力跟嚇阻來因應；赫塞斯也希望印太區域各國增加國防預算，所以美國明顯還是維持印太的一貫戰略，就是提出嚇阻，然後防衛分擔。

上周六（30日）顧立雄就在全國高中儀隊競賽被問及同樣問題。他當時強調，赫塞斯演說仍然強調與區域夥伴共同分擔責任，我方也會善盡維護台海和平穩定的責任。

顧立雄強調，台灣位於第一島鏈的樞紐地位，站在第一島鏈的防衛前緣，應該要強化自衛能力。台灣與美國的軍事交流合作一向緊密，國軍會持續維持跟美方互動，也會善盡區域責任，維護印太區域和平穩定。

媒體問國防部支不支持國防開支向GDP 3.5%邁進？顧立雄沒有正面回答，重申賴清德總統已宣布2030年會達到 GDP3%，所以以北約標準計算的GDP3%，是我方現在正在努力的方向。至於菲律賓國防部長說要跟台灣加強國防合作，顧立雄說，尊重菲律賓的講法，但細節沒法作任何透露。

媒體又問，中國大陸海警船對東沙島進行騷擾。顧立雄表示，國軍會跟海巡協作，運用聯合情監偵手段來掌握台海周邊態勢。中方在此活動主要是海警，所以我方由海巡作為主要應處的力量，但海軍會依照相關既有的作為，提供必要的協助。