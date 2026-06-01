志願役招募「美化數字」專家：持續流失

國防部日前對立院業務報告宣稱，行政院核定調升軍人加給，已帶來人才穩定、戰力提升的多重效益 。然而事實上，去年國軍招獲志願役士兵一二五二九人，比前年少了五百多人，超收女兵情況更創歷年新高。專家認為，國防部不能挑選部分「美觀」數字就滿足，仍須全力提升職場誘因，招募目標與實際錄取狀況長年明顯落差，更影響外界對國軍人力政策的信心。

國防部指出，去年政院核定提升五項加給（志願役、戰鬥部隊、網路戰、戰航管、電訊偵測）後，一一四年度留營率百分之八十七點二，成效增加百分之五點二，志願役增加三千餘員。

立院修訂軍士官服役條例，將志願役加給訂為三萬元，高於政院版的一萬三千至一萬五千元；新法經總統公告生效，政院卻以違憲為由拒編預算，相關爭議在報告中隻字未提。

實際上，去年志願役士兵招獲人數並未上升，而是招募目標大降。去年國防部招收男性士兵一一二七二員，低於前年的一二○○七員，但因招募目標降為一○○一五員，首度創下達成率破百的紀錄。女兵去年的招收目標減為五九七員，實際招收卻高達一二五七員，比前年多了二一八員，創下百分之二一○點六的紀錄。

立委徐巧芯說，數據顯示每年人數變化不大，達成率隨設定目標數字而起伏。主戰部隊人力仍嚴重不足，顯示留營與招募問題尚未根本解決。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲指出，近五年男性志願役士兵招獲率，最低一年也有百分之八十六，相較其他募兵制國家已算亮眼，顯示招募人員的努力。然而從一一○年到一一三年，國軍志願役人數大幅下滑將近一萬二千人，顯示戰鬥部隊基層編現比不足的主要原因，不是一般人想當然耳的「少子化」導致招募困難，而是其他因素，例如基層勤務負擔過重、戰鬥部隊與非戰鬥部隊薪資差距不明顯等，導致已入伍人員大量流失。