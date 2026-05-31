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伊朗戰爭致對台軍售暫緩？美戰爭部長否認：美國在武器方面「狀況非常好」

中央社／ 新加坡30日綜合外電報導
美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天在新加坡「香格里拉對話」會議中，反駁伊朗戰爭使得美方暫緩對台灣140億美元軍售案的說法。路透
美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天在新加坡「香格里拉對話」會議中，反駁伊朗戰爭使得美方暫緩對台灣140億美元軍售案的說法。路透

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天在新加坡「香格里拉對話」會議中，反駁伊朗戰爭使得美方暫緩對台灣140億美元軍售案的說法。

「國會山莊報」（The Hill）報導，美國代理海軍部長高雄（Hung Cao）上週告訴聯邦參議員，為了保留美國日漸減少的軍火庫存，美國暫緩這項軍售案。

赫格塞斯今天在新加坡舉行的英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）「香格里拉對話」（Shangri-LaDialogue）會議中，談及這項主題及其他多項國防議題。

他表示，美國在武器方面的「狀況非常好」，暫緩軍售案與當前對伊朗的衝突無關。

赫格塞斯接著說：「高雄非常棒，但我絕不會將這兩件事掛勾。我對我們目前的狀況以及未來的生產速度都感到滿意。」

赫格塞斯也重申，未來對台軍售的決定權在於總統川普（Donald Trump），而且他本人出席了川普本月訪問北京時的會議，可以肯定，美方在那方面的立場沒有改變。

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