英國：派遣軍艦穿越台海 為維護聯合國海洋法公約

英國網路暨特種作戰司令部（CSOC）司令麥高文上將今天在新加坡舉行的亞太安全高階論壇「香格里拉對話」表示，英國派遣軍艦穿越台灣海峽，是為了展現航行自由、維護聯合國海洋法公約（UNCLOS）。

麥高文（Rob Magowan）舉例，英國不反對來自任何國家的船舶艦艇穿越英吉利海峽（EnglishChannel）。儘管少數幾個國家在英國周邊水域的活動可能吸引英國海軍前往執行「符合禮節」的伴航（監控），英國絕不反對促進海上行動自由，以增進全球經濟繁榮。

麥高文強調UNCLOS的重要性。他指出，UNCLOS有助促進貿易與人的自由移動，進而確保全球經濟繁榮。各國不應專斷劃設「禁止通行」區，例如英國不會宣稱緊鄰的北海（North Sea）、英吉利海峽或愛爾蘭海（Irish Sea）為禁止他國航行的水域，它們都是屬於全球公眾的自由開放水域。

麥高文另提到，英國在印太區域有一些關係非常密切深厚的盟友夥伴；英國有決心在這些盟友夥伴遭遇威脅時，與他們並肩行動。

麥高文是在由英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）舉辦的年度「香格里拉對話」（Shangri-LaDialogue）期間、新加坡時間傍晚登場的「強化亞洲近岸安全」專場作以上表示，與他同場的講者有來自美國、印尼和希臘的高階官員和軍事將領，以及中國前外交部副部長、前駐美大使崔天凱。

麥高文預先準備的發言及對現場聽眾的回應皆有劍指中國色彩。他在預先準備的發言未直接提及台海，但在IISS中國安全與防衛政策高階研究員溫玫雅（Meia Nouwens）以及現場媒體提問下，回應英國為何派遣軍艦穿越台海。

溫玫雅提問點名崔天凱回應，並直接涉及台海。她問，崔天凱提到中國對荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）情勢的關切，以及中國作為貿易大國自然希望各處海峽能保持暢通。不過，不少人也關切中國可能封鎖台灣海峽，而一旦這樣的封鎖發生，全球高達90%的高階半導體可能因此供應斷絕，崔天凱是否能代表中方提供一些說明，以安定人心。

崔天凱回應，荷莫茲海峽與台灣海峽的情況無法類比、「本質完全不同」。

他聲稱，在荷莫茲海峽發生的是「主權國家」之間的衝突、是「國際」衝突，但在台灣海峽，問題本質是「中國的領土完整與國家統一」。

崔天凱稱，各界若真心關切台海局勢，就該認清「沒有人比中國更在意台海穩定」。

至於通過台海的國際貿易與航運，崔天凱稱，絕大部分想必也與中國有關，無論是半導體、液化天然氣或其他貨品，大多脫離不了中國與其他國家的貿易活動，因此沒有人會比中國更在意台海的「長期穩定」。

崔天凱接著宣告，台海「解決方案」其實非常簡單，只要秉持「一中原則」、沒有外部勢力「干預中國的國家統一進程」，則「台海兩岸的中國人完全有能力自行找到解方並達成國家統一」，徹底去除台海局勢不穩定的問題。

值得一提的是，英國已不是第一次在「香格里拉對話」強調台海航行自由的重要性。時任英國國防參謀長（相當於參謀總長）拉達金上將（Tony Radakin）去年曾在論壇公開表示，對英國而言，在印太區域維護UNCLOS及其揭示的自由航行（FON）原則，十分重要，重要性一如在英吉利海峽。

拉達金說，這也是為什麼英國海軍在印太區域行使自由航行權，「包括在台灣海峽和南海」。

當時與拉達金同台與談的中國代表團團長、北京國防大學副校長胡鋼鋒少將就坐在他身邊。

英吉利海峽包含海峽兩岸英國與法國的領海以及國際水域，其最狹窄處、連接北海的多佛海峽（DoverStrait）僅寬約34公里，形成英、法兩國領海重疊的情況，但這未妨礙國際航運暢通。

相較之下，在最狹窄處寬約126公里的台灣海峽，北京持續透過軍事演習和灰色地帶衝突行動，企圖將台海國際水域「內海化」。

去年9月中旬，英國航空母艦打擊群編隊巡防艦「里契蒙號」（HMS Richmond）曾穿越台海。當時英國國防部回應中央社詢問表示，英國海軍在任何地點的行動均遵守國際法和國際規範，並依據UNCLOS屢行自由航行權，穿越台海的行動屬「例行通過」。

今天與麥高文和崔天凱同場與談的美軍印太司令部（USINDOPACOM）副司令羅瓦爾中將（GeorgeRowell）則就軍艦穿越台海的議題表示，美國不僅在台海、也在世界其他地方執行自由航行行動，且考量的不僅是「潛在敵手」。

羅瓦爾並表示，美國仍希望美中之間能強化「軍方對軍方」溝通，目前進展稱不上順利。