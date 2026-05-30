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美防長香格里拉對話演說未提台灣 顧立雄：我仍善盡維護和平區域責任
美國國防部長赫塞斯今天在香格里拉對話發表說，演說內容並未提到台灣。國防部長顧立雄表示，赫塞斯的演說仍然強調與區域夥伴共同分擔責任，我方也會善盡維護台海和平穩定的責任。
赫塞斯在新加坡舉行香格里拉對話發表25分鐘演說，演說內容中並未提到台灣。不過在現場提問被問到對台軍售時表示「任何有關未來對台軍售的決定，正如總統所說，都將由他來定奪。」並表示美軍的武器庫存完全足以應付，對台軍售案與彈藥供應應該分開看待。
顧立雄表示，赫塞斯的整體演說，還是在強調以實力捍衛印太區域的和平穩定，並且強調跟區域夥伴來共同分攤應有的嚇阻責任。
他指出，我方還是會持續強化自我防衛的能力，也會跟台美持續緊密的交流以及合作，也會善盡我方做為區域夥伴，維持台海穩定的責任與能力。
赫塞斯在香格里拉對話的演說中並未提到台灣，不過在演說結束後的現場問題被問到對台軍售案時說：「任何有關未來對台軍售的決定，正如總統所說，都將由他來定奪。」
赫塞斯也表示，對台軍售案和彈藥供應問題應分開看待。他說：「我們的庫存完全足以應付，無論是在當地還是全球各地，因為我們在精密武器和數量更多的一般彈藥之間取得了良好的平衡。我們的狀況非常好。」
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