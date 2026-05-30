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陸軍司令部80周年部慶 玄捷偵擾車首曝光

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
陸軍司令部日前舉行80周年部慶，首度展示新型的戰術型電子戰裝備「玄捷偵擾車」。圖／讀者hojiyi提供
陸軍司令部日前舉行80周年部慶，首度展示新型的戰術型電子戰裝備「玄捷偵擾車」。圖／讀者hojiyi提供

陸軍司令部日前舉行80周年部慶，首度展示新型的戰術型電子戰裝備「玄捷偵擾車」，此型車編制在聯兵旅下，除能針對敵軍UHF/VHF軍頻通訊進行干擾，也能反制敵軍電戰干擾。

中科院過去曾研發「磐石偵擾車」，配屬給資通電軍，掩護聯兵營部免遭電子反制，同時也偵搜戰場有無可疑電波來源加以反制。「玄捷偵擾車」與磐石車性能相仿，直接編配給聯兵旅配屬聯兵營。

根據公開情報，玄捷專案涵蓋了新式通資電裝備與電戰系統的實地測評與第三方驗證，以確保各項系統如無人機、地空通訊、雷達情資等能在實戰環境下發揮戰力。相關些系統廣泛配置於陸軍各聯兵旅中，負責戰場管理、情資鏈結與電子偵蒐干擾，是國軍強化「灘頭決戰、縱深防禦」防衛戰略的關鍵支援項目。

陸軍 中科院 資通電軍

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