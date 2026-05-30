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赫塞斯：對台軍售由川普定奪 140億美元軍購無關美彈藥是否充裕

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國國防部長赫塞斯周六在新加坡的香格里拉對話演說結束後的現場提問時說：「任何有關未來對台軍售的決定，正如總統所說，都將由他來定奪。」歐新社
美國國防部長赫塞斯周六在新加坡的香格里拉對話演說結束後的現場提問時說：「任何有關未來對台軍售的決定，正如總統所說，都將由他來定奪。」歐新社

美國國防部長赫塞斯周六明確表示，未來對台軍售都將由總統川普定奪。彭博另引述知情人士報導，中國大陸反對美國對台灣規劃的140億美元軍購案，其中愛國者飛彈攔截系統和一套極具價值的防空整合系統占逾半數。

知情人士指出，美國總統川普尚未批准的這項潛在軍購案，其中諾斯洛普格拉曼公司（Northrop Grumman Corp.）的整合防空戰鬥指揮系統（IBCS）和愛國者飛彈攔截系統總價值約 86 億美元。

台灣問題及這筆軍售案，成為川普本月初在北京和中國大陸國家主席習近平會談時的焦點。川習會中，習近平向川普警告，台灣問題若處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突。此後川普政府便一直延後決策。

知情人士說，這筆軍售案還包括約 2.3 億美元的反無人機系統、53 億美元的國家先進地對空飛彈系統（NASAMS）彈藥與發射裝置，以及約 5 億美元的 M4A1 步槍。

川普延後決定這批軍售，已引發外界質疑美國對亞洲盟國的承諾。美國國防部長赫塞斯周六在新加坡的香格里拉對話發表演說中並未提到台灣，他在演說結束後的現場問題被問到對台軍售案時說：「任何有關未來對台軍售的決定，正如總統所說，都將由他來定奪。」

川普最近暗示，他將就此協議和賴清德總統直接對話，但北京一貫反對和台北任何官方外交關係。依據傳統，美國對台軍售向來不需諮詢北京意見。

赫塞斯也表示，對台軍售案和彈藥供應問題應分開看待。他說：「我們的庫存完全足以應付，無論是在當地還是全球各地，因為我們在精密武器和數量更多的一般彈藥之間取得了良好的平衡。我們的狀況非常好。」

美國代理海軍部長高雄本月曾告訴國會議員，美國國防部「暫緩處理」對台灣軍售案，以確保軍方在對伊朗的戰爭中，擁有充足的彈藥。

赫塞斯在演說中讚揚美中關係穩定，並肯定亞洲盟友。他在演說中說，川普政府將優先和那些「最有能力、看清現實，且準備好捍衛自身國家利益」的「模範盟友」合作。他說：「那些認為可以繼續搭美國納稅人便車的國家，現在聽好了：這種日子結束了。拒絕挺身而出、為集體防衛負起責任的盟友，未來將面臨我們處理事務方式的顯著轉變。」

赫塞斯特別點名南韓是各國效法的榜樣，與此同時，他嚴詞批評歐洲和北約（NATO）的長期合作夥伴，說他們「有一些重大決策要做」。

赫塞斯 川普 軍售

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