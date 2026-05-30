首批88億元 軍購特別預算三讀

立法院院會昨日三讀通過一一五年度「中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」，今年度預算總金額八十八億一○五七萬餘元，全數以舉債支應。賴清德總統表示，國防特別預算遭到大幅刪減，政府將另提特別條例，或透過追加預算、以及提高年度公務預算等方式來亡羊補牢。國民黨立委徐巧芯強調，立法院趕在五月卅一日之前完成第一波預算審查，證明延宕軍購的指控不是事實。

立法院財政與外交國防聯席委員會，本周三初審通過一一五年度軍購特別預算案，全案僅將海馬士多管火箭等五項軍售的國內業務費總額刪減兩百萬元，年度預算金額為八十八億一○五七萬一千元，立法院朝野昨日協商確定將軍購特別預算列為討論事項第一案，在朝野沒有異議下，全案順利完成三讀。

依據先前立院三讀通過的軍購特別條例，第一階段先編美方已經公告並提供發價書的軍售品項，總額上限三千億元。政院隨後送交預算至立院，總金額二九四九億九○九八萬元，並且採取分年編列審議。

美方同意出售的第一階段軍購，集中於地面裝備，包括Ｍ一百○九Ａ七自走砲、Ｍ一四二海馬士火箭系統、Altius反裝甲無人機、標槍反裝甲飛彈、拖式二Ｂ反裝甲飛彈。除了Ｍ一百○九Ａ七為新引進裝備外，其餘均為增購，先前以年度預算採購的專案均仍在進行中。

行政院秘書長張惇涵指出，國人最期盼的還是朝野能夠合作，無論就經濟發展、社會福利等各項政策，都能攜手合作讓國家往前走。民進黨團總召蔡其昌則說，後續還要補足一點二五兆元，不過究竟是否再提出特別預算，還要與行政部門商量，希望朝野支持。

徐巧芯指出，過去幾個月，外界一直有人不斷抹黑、聲稱預算審查會延宕軍購的進度，甚至危及海馬士多管火箭的首期付款，但在野黨不斷強調，會負責任地儘快加速審議，所以在五月卅一日前，立法院確實完成第一波預算審查，證明先前的指控根本不是事實。民進黨立委陳冠廷呼籲在野黨，支持由經濟部主導的無人載具特別條例。民眾黨立委王安祥則說，除了購買裝備外，提升軍人薪資也很重要，應該讓軍人在保家衛國之餘，沒有後顧之憂。