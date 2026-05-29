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視察軍備局205廠 賴總統：針對國防特別預算遭刪減將另提特別條例

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
賴清德總統今日上午前往高雄，先後視導「空軍南部區域作戰管制中心」及「國防部軍備局生產製造中心第205廠」。圖／取自總統府
賴清德總統今日上午前往高雄，先後視導「空軍南部區域作戰管制中心」及「國防部軍備局生產製造中心第205廠」。圖／取自總統府

賴清德總統今日上午前往高雄，先後視導「空軍南部區域作戰管制中心」及「國防部軍備局生產製造中心第205廠」，他在高雄表示，對於國防特別預算遭到大幅刪減一事，政府將另提特別條例；或透過追加預算、以及提高年度公務預算等方式，以促進國防自主並確保台海和平穩定。

賴總統首先抵達「空軍南部區域作戰管制中心」，聽取任務簡報，並至訓練教室及空管中心瞭解相關任務介紹；隨後，總統於「國防部軍備局生產製造中心第205廠」，視導彈藥生產線、火炸藥及發射藥原料與成品，及新式輕兵器介紹，亦分別頒發加菜金慰勉官兵辛勞。

賴總統指出，對於國防特別預算遭到大幅度的刪減，已經影響到建軍期程，政府一定會有所因應；205廠原定在特別預算內，規畫新增6條產線，可以讓彈藥及炸藥等軍品生產的量能增加一倍以上，不僅可以打造國防自主、強化儲備韌性，也可以增加更多的工作機會。

賴總統表示，現在立法院通過刪減版的國防特別預算，讓這些產線無法獲得資源挹注，大大影響了台灣的國防自主目標；南作中心是我國整體防空的重要一環，在相關的目標獲得、指揮管制、重層攔截等階段中，有許多關鍵性的重要軍購預算卻遭到立院無理由的刪除，這讓本來可以保障國人生命財產安全、強調多重防禦，高度整合的整體防空，產生破洞。

賴總統指出，政府的態度就是「亡羊補牢」，一定要完善達到目標。

賴總統表示，一定會針對整體防空、國防自主、無人載具等重要項目，另提特別條例；或透過追加預算、以及提高年度公務預算等方式，來進行更多商購、委製、國際合作，同時推動國防產業自主，建立智慧化的永續國防戰力，確保台海和平穩定現狀以及2300萬人民的生命財產安全。

賴清德總統今日上午前往高雄，先後視導「空軍南部區域作戰管制中心」及「國防部軍備局生產製造中心第205廠」。圖／取自總統府
賴清德總統今日上午前往高雄，先後視導「空軍南部區域作戰管制中心」及「國防部軍備局生產製造中心第205廠」。圖／取自總統府

軍備局 國防部 高雄 賴清德

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