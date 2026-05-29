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2026城鎮韌性演習陸續登場 模擬複合危機情境

中央社／ 台北29日電

為強化地方政府面對複合式災害及緊急狀況的應變能力，行政院統合中央部會及地方政府在今年4月至8月陸續辦理2026城鎮韌性演習，模擬複合危機情境，驗證緊急狀況下政府及社會持續運作能力，提升整體國防、民生、災防、民主韌性。

行政院今天透過新聞稿說，2026城鎮韌性演習目前已完成彰化縣苗栗縣、新竹縣及嘉義縣等4場次演習，後續還有雲林縣、南投縣、高雄市、屏東縣、新北市及宜蘭縣等11個縣市將共同參與。

演習由行政院政委季連成擔任統裁部副統裁官，並依總統府全社會防衛韌性委員會及國安會的指導辦理。行政院表示，演習整合中央、地方、民間機構及團體的應變量能，驗證緊急狀況下，政府及社會持續運作能力，提升整體國防、民生、災防、民主4大韌性。

各場次演習首日均以「有想定、無劇本」方式實施兵棋推演，驗證地方政府首長及聯合應變指揮管制中心的決策與指揮管制能力；第2日綜合實作則強調小區域、貼近真實情境的演練，著重於急救站、救濟站與配售站開設，以及醫療、能源及交通等重要CI演練。

演習也納民間組織、備役替代役、台灣民間自主緊急應變隊及志工團體等民間量能共同參演。行政院說，季連成強調，持續演練與實際操作將建立中央、地方及民間的協同運作能力，同時要藉由演習過程發現問題、蒐集實際參數，作為後續精進依據。

行政院表示，綜合實作時，季連成會實地了解替代役備役人力編組、訓練及勤務運用情形，詢問與檢視各站配置細節，並要求地方政府以務實方式預估配售站儲放空間及人力的盤點、救濟站容納人數與所需物資推估等議題。

此外，行政院說，演習也進一步強化CI防護與全社會防衛韌性的連結，由設施營運單位偕同地方政府相關局處執行設施搶修、駐警反制、資安防護、傷患搶救、緊急疏散撤離等應處作為，以維持基礎營運，確保服務不中斷。

城鎮韌性演習 苗栗縣 彰化縣

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