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總統視導205廠指特別預算遭大刪 影響新增6彈藥產線

中央社／ 台北29日電

總統賴清德今天赴高雄視導軍備局205廠，肯定彈藥、炸藥及新式輕兵器生產成果，並強調205廠是國軍戰力重要基石。不過，總統表示，國防特別預算遭刪減，原規劃新增的6條產線無法推動，已影響國防自主與建軍期程，政府將研議以特別條例、追加預算等方式因應。

總統府今天發布新聞稿指出，賴總統上午前往高雄，先後視導「空軍南部區域作戰管制中心」及「國防部軍備局生產製造中心第205廠」。總統首先抵達「空軍南部區域作戰管制中心」，聽取任務簡報，並至訓練教室及空管中心瞭解相關任務介紹。

隨後，總統在「國防部軍備局生產製造中心第205廠」，視導彈藥生產線、火炸藥及發射藥原料與成品，及新式輕兵器介紹，也分別頒發加菜金慰勉官兵辛勞。

賴總統在「國防部軍備局生產製造中心第205廠」致詞時表示，感謝大家的努力及付出，看到自動化的彈藥產線，非常讓人驚豔；205廠生產研發的品項，如炸藥、彈藥、發射藥、輕兵器及戰鬥個裝等，是國軍全體單位的重要基石。生產品質好，國軍整體的戰力就會強；大家製造的品質有保證，國軍官士兵的生命安全自然就有保障。

他說，在新式的制式步槍T112陸續換發之際，期勉軍備局人員努力提升產能及品質，不僅要讓裝備換發如期如質完成，也要涵蓋到後備部隊的軍品供應，讓國軍從主戰到後備戰力都能持續獲得好裝備，讓國軍大步邁向「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的目標。

總統表示，隨著民間生產量能提升，除了關鍵及敏感元件，希望軍備局持續釋商，讓公私協力發揮1加1大於2的精神，來強化競爭跟軍備品質。

總統提到，稍早他前往「空軍南部區域作戰管制中心」，實地了解南部空域指管樣態。無論是生產製造或是指揮管制，都是國防重要的一環；建立更有韌性、打造更完備的國防體系，是他作為三軍統帥的責任。

總統強調，國防特別預算遭大幅度刪減，已經影響建軍期程，政府一定會有所因應。例如，205廠原定在特別預算內，規劃新增6條產線，可以讓彈藥及炸藥等軍品生產的量能增加1倍以上，不僅可以打造國防自主、強化儲備韌性，也可以增加更多的工作機會。

不過，他說，立法院通過刪減版的國防特別預算，讓這些產線無法獲得資源挹注，大大影響國防自主目標。而南作中心是整體防空的重要一環，在相關的目標獲得、指揮管制、重層攔截等階段中，有許多關鍵性的重要軍購預算卻遭到立院無理由的刪除，這讓本來可以保障國人生命財產安全、強調多重防禦，高度整合的整體防空，產生破洞。因此，政府的態度就是「亡羊補牢」，一定要完善達到目標。

總統表示，一定會針對整體防空、國防自主、無人載具等重要項目，另提特別條例；或透過追加預算、以及提高年度公務預算等方式，進行更多商購、委製、國際合作，同時推動國防產業自主，建立智慧化的永續國防戰力，確保台海和平穩定現狀以及2300萬人民的生命財產安全。

軍備局 高雄 國防部

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