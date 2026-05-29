國造潛艦海鯤號因天候影響臨時取消海測 軍事迷撲空

國造潛艦「海鯤號」原訂今天上午展開第15次海上測試及第9次潛航測試，不過受到鋒面南下影響，高雄港左高外海風浪過大、海象不佳，承造單位台灣國際造船公司臨時取消海測任務，也讓一早守候在港區周邊的大批軍事迷撲空。

由於海鯤號近期持續進行密集測試，外界高度關注後續交艦進度。軍事專家紀東昀分析指出，依目前測試節奏推估，若後續海象與測試狀況順利，交艦時程可能延後至9月，才能完成最後驗證與交船程序。

海軍則回應表示，海上測試及潛航科目均屬高風險、高專業任務，必須綜合考量海象、天候及整體安全條件，一切以安全為最高原則，待海況符合標準後，才會重新安排海測任務。

海鯤號為台灣首艘國造潛艦，自泊港測試（HAT）進入海上測試（SAT）階段後，備受外界關注。近期多次進行浮航、潛航與系統驗證科目，每次出海動態都吸引不少軍事迷到高雄港周邊守候拍攝，今天高雄港二港口外更是有包括多艘海巡艦艇與海軍光六快艇、海軍陸戰隊M109特種作戰突擊艇等船隻在外海待命，最後台船決定暫停出海測試，也讓一早守候在港區周邊的大批軍事迷撲空。

國造潛艦「海鯤號」原訂今天上午展開潛航測試，不過受到鋒面南下影響，高雄港左高外海風浪過大、海象不佳，台船臨時取消海測任務，也讓一早守候在港區周邊的大批軍事迷撲空。記者劉學聖／攝影

國造潛艦「海鯤號」原訂今天上午展開潛航測試，不過受到鋒面南下影響，高雄港左高外海風浪過大、海象不佳，台船臨時取消海測任務，多艘海巡艦艇一大早就在外海待命。記者劉學聖／攝影

國造潛艦「海鯤號」原訂今天上午展開潛航測試，不過受到鋒面南下影響，高雄港左高外海風浪過大、海象不佳，台船臨時取消海測任務，海軍光六快艇一大早就在外海待命。記者劉學聖／攝影