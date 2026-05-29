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陸軍司令部80周年部慶 展示新式裝備、無人機作戰運用

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
雲豹甲車。記者江婉儀／攝影
雲豹甲車。記者江婉儀／攝影

陸軍司令部80周年部慶今日於大漢營區舉行，以「陸軍80、創新蛻變」為主軸，規畫閱兵分列、地空動態操演及無人機偵攻等課目，展現近年建軍備戰與兵力整建成果。現場同步展示新式裝備，並呈現無人機作戰運用概念，凸顯陸軍因應敵情威脅與戰場型態轉變，持續強化整體防衛作戰能量。

配合80週年部慶，司令部首次辦理閱兵及分列式，官兵以整齊軍容與高昂士氣接受校閱；隨後實施分列式，地面部隊依序通過閱兵台，各型主力裝備接續進場，其中海馬士多管火箭系統、M1A2T戰車、陸射劍二防空飛彈及Altius 600M攻擊型無人機等裝備成為全場焦點。

神龍小組執行高空跳傘展演，神龍小組自CH-47SD直升機機艙躍出，進入空域後展開傘具，並在高空精準執行高難度的「四人踩肩式」及「雙人扇形」疊傘特技，展示無懈可擊的操傘默契。解散隊形後，隊員迅速完成降落姿態調整，精準落於司令台前廣場，呈現特戰部隊高空滲透能力。

動態操演則以特戰空中突擊作戰為想定，模擬重要地形遭敵控制後，陸軍遂行快速奪控任務。由UH-60M黑鷹直升機率先實施戰術繩降，特戰官兵迅速完成警戒部署；CH-47SD運輸直升機隨後進行機降投送，ATV越野車與突擊車快速出艙進入戰術位置，彰顯部隊高機動與快速反應能力。

此外，近年備受關注的無人機運用亦於操演中具體驗證，官兵利用目獲型、微型無人機實施空中偵察，並且操控沉浸式與投彈式無人機執行目標攻擊任務，從目標搜索、即時監控到火力支援，完整建構未來戰場無人系統作戰概念。

司令呂坤修上將致詞時表示，面對敵情威脅與未來戰場型態快速變化，陸軍朝向「新思維、新訓練、新科技、新裝備」核心理念，聚焦發展不對稱戰力、強化防衛韌性、提升後備戰力及厚植灰色地帶應處能量等項，並結合無人機運用、新式訓場建置及CTC2.0基地測考，透過仿真作戰場景及高強度測考模式，以實地實裝實彈實施訓練，提升官兵戰場適應能力與整體作戰效能。

特指部戰技隊表演。記者江婉儀／攝影
特指部戰技隊表演。記者江婉儀／攝影

拖式2Ｂ。記者江婉儀／攝影
拖式2Ｂ。記者江婉儀／攝影

M1A2T戰車。記者江婉儀／攝影
M1A2T戰車。記者江婉儀／攝影

陸射劍二。記者江婉儀／攝影
陸射劍二。記者江婉儀／攝影

陸軍司令部80周年部慶今日於大漢營區舉行，以「陸軍80、創新蛻變」為主軸，規畫閱兵分列、地空動態操演及無人機偵攻等課目，展現近年建軍備戰與兵力整建成果。記者江婉儀／攝影
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陸軍司令部80周年部慶今日於大漢營區舉行，以「陸軍80、創新蛻變」為主軸，規畫閱兵分列、地空動態操演及無人機偵攻等課目。記者江婉儀／攝影
陸軍司令部80周年部慶今日於大漢營區舉行，以「陸軍80、創新蛻變」為主軸，規畫閱兵分列、地空動態操演及無人機偵攻等課目。記者江婉儀／攝影

直升機 陸軍 無人機

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