快訊

Jennie爆「熱戀中國頂流男星」！網瘋猜肖戰、張凌赫 緋聞衝熱搜第一

輔大醫學院廁所針孔疑雲破案了！竟是校方裝設「方便取證」

黃仁勳兆元宴引爆老 AI 漲停潮！台積電創天價、鴻海罕見亮燈

聽新聞
0:00 / 0:00

立院三讀軍購特別預算 綠委籲不分朝野支持無人載具

中央社／ 台北29日電

立法院會今天三讀通過軍購特別預算。民進黨立委陳冠廷說，未來行政院若提出無人載具特別條例，呼籲不分朝野一致支持國防戰力；國民黨立委徐巧芯說，總統賴清德應主動向美方了解第二波軍售案推動情形，是否有延宕或其他變數。

立法院會今天三讀通過「115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」，預算金額僅減列業務費新台幣200萬元，其餘均照列，共88億1057萬1000元。

陳冠廷在院會中發言時表示，這次審查國防特別預算過程，還是有一些缺憾，其中包含委製跟商購的無人機、反無人機，以及彈藥整備、維保等，原本要讓國軍戰力完整、帶動國內無人載具產業的項目，還無法包括在這次特別條例中。

陳冠廷說，誠摯呼籲在野黨，未來若行政院再提無人載具特別條例，由經濟部主導、與國防部合作，希望能不分朝野，一致支持國防戰力。國防不應只是執政黨的政績，它可以是在野黨政績、是共同向2300萬人提出的保險，讓在野黨未來跟中國對話能更有重量。

徐巧芯表示，國民黨不反對國防建設，而是負責任監督每一筆預算，確保國家安全建設更有效率、符合實際需求。過去幾個月一直有人抹黑，聲稱預算審查會延宕軍購、危及海馬士多管火箭的首期付款，但今天三讀國防預算，證明這些指控不是事實。

徐巧芯說，外界高度關注第2波140億美元的對台軍售案，至今沒有進一步消息，政府不能只是消極等待，呼籲賴總統、行政院長卓榮泰、國防部長顧立雄，應主動向美方了解軍售案推動情形，釐清是否延宕、調整或其他變數，並誠實向民眾報告。

民眾黨立委王安祥表示，民眾黨對於美方FMS（對外軍售）都是支持態度，在強化台灣國防之餘，民眾黨團版的特別條例中，更強調要謹守財政紀律，也要清楚跟民眾交代。

王安祥說，強化國防除購買裝備之外，提升軍職人員的薪資結構也非常重要，讓所有軍職人員在保家衛國的同時，也要沒有家庭照顧的後顧之憂。

軍購 徐巧芯 不對稱戰力

延伸閱讀

軍購特別預算531前三讀 徐巧芯：抹黑在野延宕國防 不攻自破

軍購特別預算三讀 年度經費88億元小刪200萬

首批軍購預算88.1億初審過關 拚29日完成三讀

立院三讀115年期軍購特別預算88億元 綠喊盡速補齊1.25兆元

相關新聞

立院三讀115年期軍購特別預算88億元 綠喊盡速補齊1.25兆元

立法院院會今天三讀通過115年度「中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」，今年度預算總金額88億1057.1萬元，全數以舉債支應。國民黨團總召傅崐萁表示，美國已有發價書的相關軍購，立法院就能處理。民進黨團總召蔡其昌則說，後續還要補足1.25兆元，希望朝野支持。

國造潛艦海鯤號因天候影響臨時取消海測 軍事迷撲空

國造潛艦「海鯤號」原訂今天上午展開第15次海上測試及第9次潛航測試，不過受到鋒面南下影響，高雄港左高外海風浪過大、海象不佳，承造單位台灣國際造船公司臨時取消海測任務，也讓一早守候在港區周邊的大批軍事迷撲空。

陸軍司令部80周年部慶 展示新式裝備、無人機作戰運用

陸軍司令部80周年部慶今日於大漢營區舉行，以「陸軍80、創新蛻變」為主軸，規畫閱兵分列、地空動態操演及無人機偵攻等課目，展現近年建軍備戰與兵力整建成果。現場同步展示新式裝備，並呈現無人機作戰運用概念，凸顯陸軍因應敵情威脅與戰場型態轉變，持續強化整體防衛作戰能量。

軍購特別預算531前三讀 徐巧芯：抹黑在野延宕國防 不攻自破

立法院今天三讀通過115年度軍購特別預算88億元，國民黨立委徐巧芯表示，立法院趕在5月31日之前，確實完成第一波軍售的預算審查，證明延宕軍購的指控不是事實。立委陳冠廷則呼籲在野黨，支持由經濟部主導的無人載具特別條例。

國造潛艦海鯤艦海測近尾聲今取消出海 學者：恐延至9月交艦

國造潛艦海鯤艦今天第15次海測，也是今年開始潛航測試後第九次出海潛航驗證相關系統。軍事觀察學者認為，海鯤艦海測已經進入尾聲，但今天只是海鯤艦再次出塢後做簡單測試，很可能下周出海跨夜潛航測試，驗證深水潛航。因海鯤艦計畫7月交艦迫在眉睫，學者也認為交艦前還要多做測試，台船很可能延後至9月交艦。

美軍驅逐艦戰術恐失靈 伊朗無人艇蜂群讓專家示警

華府智庫指出，波斯灣美伊對峙，伊朗革命衛隊如果出動海上無人艇的蜂群攻擊，美軍驅逐艦可能遇到30艘、40艘無人艇，不可能用武器全數捕獲，總有漏網之魚。專家指出，伊朗沒有足夠資源發展先進海軍與美軍對抗，卻有能力建造蜂群小艇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。