立院三讀軍購特別預算 綠委籲不分朝野支持無人載具

立法院會今天三讀通過軍購特別預算。民進黨立委陳冠廷說，未來行政院若提出無人載具特別條例，呼籲不分朝野一致支持國防戰力；國民黨立委徐巧芯說，總統賴清德應主動向美方了解第二波軍售案推動情形，是否有延宕或其他變數。

立法院會今天三讀通過「115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」，預算金額僅減列業務費新台幣200萬元，其餘均照列，共88億1057萬1000元。

陳冠廷在院會中發言時表示，這次審查國防特別預算過程，還是有一些缺憾，其中包含委製跟商購的無人機、反無人機，以及彈藥整備、維保等，原本要讓國軍戰力完整、帶動國內無人載具產業的項目，還無法包括在這次特別條例中。

陳冠廷說，誠摯呼籲在野黨，未來若行政院再提無人載具特別條例，由經濟部主導、與國防部合作，希望能不分朝野，一致支持國防戰力。國防不應只是執政黨的政績，它可以是在野黨政績、是共同向2300萬人提出的保險，讓在野黨未來跟中國對話能更有重量。

徐巧芯表示，國民黨不反對國防建設，而是負責任監督每一筆預算，確保國家安全建設更有效率、符合實際需求。過去幾個月一直有人抹黑，聲稱預算審查會延宕軍購、危及海馬士多管火箭的首期付款，但今天三讀國防預算，證明這些指控不是事實。

徐巧芯說，外界高度關注第2波140億美元的對台軍售案，至今沒有進一步消息，政府不能只是消極等待，呼籲賴總統、行政院長卓榮泰、國防部長顧立雄，應主動向美方了解軍售案推動情形，釐清是否延宕、調整或其他變數，並誠實向民眾報告。

民眾黨立委王安祥表示，民眾黨對於美方FMS（對外軍售）都是支持態度，在強化台灣國防之餘，民眾黨團版的特別條例中，更強調要謹守財政紀律，也要清楚跟民眾交代。

王安祥說，強化國防除購買裝備之外，提升軍職人員的薪資結構也非常重要，讓所有軍職人員在保家衛國的同時，也要沒有家庭照顧的後顧之憂。